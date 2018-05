Juan José Segura, el médico español que colabora con el Foreign Office para luchar contra el 'balconing'

El doctor Juan José Segura ha comenzado a colaborar con el Ministerio de Exteriores del gobierno británico para concienciar a los jóvenes británicos que viajan a Mallorca en verano. Jóvenes que consumen drogas y sobre todo alcohol y después protagonizan escenas muy peligrosas al lanzarse al vacío desde un piso alto, perdiendo en muchos casos la vida.

Los protagonistas suelen ser chicos muy jóvenes, de apenas 19 años. A ellos van dirigidos estos vídeos de alerta ante el balconing: "No vas a arruinar tus vacaciones, vas a arruinar tu vida"

"La idea de grabar estos vídeos surgen a raíz de unos estudios que realizamos para identificar el tipo de paciente que sufría balconing, estudiamos los casos e identificamos que la mayoría eran varones, británicos que habían consumido grandes cantidades de alcohol, identificamos el tipo de lesiones que tenían y contactamos con el consulado británico en Baleares y a partir de ahí comenzamos una relación de trabajo" explica en 'Mediodía COPE' el doctor Segura que ha tenido que atender varios casos en los últimos veranos, "en el periodo que hemos estudiado desde 2010 a 2015, como años completos, hemos tenido entre 10/15 casos de balconing al año".

El mensaje es claro: "Esto no solo arruinará tus vaciones, arruinará tu vida", porque el resultado de practicar balconing "son auténticas tragedias, porque son chicos que no tenían nigún problema de salud que de repente ven su vida truncada o bien mueren o se ven postrados en una silla de ruedas incapaces de asumir las actividades de una vida diaria" alerta el doctor Segura que insiste en que "el verdadero, el gran problema surge después, un chico que ha venido de vacaciones sano a pasarlo bien, vuelve en coma o en silla de ruedas, es un problema terrible".

Por ello, "el objetivo una vez identificado el tipo de población, la clave ahora está en la prevención. Es como una campaña de tráfico hay que insistir en que no hay que consumir alcohol y conducir. Esto es igual, parece de perogrullo que no hay que consumir alcohol y subirse a un balcón, pero está pasando pues hay que seguir insistiendo, hay que atajarlo. El problema es que uno bebe alcohol, no es capaz de juzgar sus acciones ni los riesgos y emprende acciones que no haría sobrio" insiste Juan José Segura.