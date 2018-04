Son Espases ha perdido otro especialista por la imposición del catalán

La manifestación del sábado cinco de abril convocada por Mos Movem en Ibiza saldrá de Vara de Rey a las siete de la tarde. Se realiza, a diferencia de las convocatorias anteriores de Mallorca y Menorca, una vez que el decreto de catalán en sanidad ha sido publicado en el BOIB. Aun así, el presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, cree que “la protesta es más que oportuna y necesaria”. Siguen estudiando las vías para denunciar el decreto de catalán ante los tribunales y más cuando se conocen cada día nuevos casos de médicos de Baleares que deciden marcharse a otras comunidades autónomas. Dice Lázaro que ya han abandonado las Islas unos 25 médicos. “Uno de los últimos un especialista de suelo pélvico de Son Espases, que se ha marchado a Asturias. Comunidad que también han elegido otros dos médicos de Baleares”, afirma.

En todas las islas la situación es preocupante. El presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, lamenta que el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto en Menorca no se pueda realizar por falta de facultativos. Parece que no hay profesionales para poder realizar las colonoscopias que la Conselleria de Salud ha impulsado para prevenir la enfermedad en determinadas franjas de edad. Considera que esta situación debe de hacer reflexionar al Govern y a los pacientes, ya que no están siendo tratados de la misma manera que en otras comunidades autónomas, lo que supone una clara injusticia.

El presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, dice que están preparando un documento que presentaran al director general del IB-Salut, Juli Fuster, en el que le indicaran qué medidas puede adoptar para fidelizar a los médicos y evitar una fuga que además de por el requisito de catalán viene motivada por pagar menos dinero a los médicos de baleares como suplemento por la insularidad que en otros lugares de España. “En Ceuta y Melilla cobran 800 euros, 500 en Canarias y aquí solo 90 euros” asegura el presidente del Sindicato Médico. Lázaro pide medidas urgentes y recuerda además que en España en los próximos 10 años se jubilarán el 40 por ciento de los médicos que ahora nos atienden.