Arenga de Ingo y Mandiola antes de la final ante el Ebro

Son Malferit cuenta ya las horas para acoger la final que se vivirá el domingo entre Atlético Baleares y Ebro y que Cope Mallorca, a través del 102.8 de la FM contará en directo en una edición especial de Tiempo de Juego Mallorca a partir de las 17.30 horas con la narración de Jordi Jiménez y la información de Jose Selles y Luis Seoane. Hoy, los jugadores blanquiazules han recibido los ánimos de un Ingo Volckmann que ha hablado con la plantilla tras el entrenamiento llevado a cabo en el propio campo de Son Malferit.

Tras el entrenamiento. Manix Mandiola ha hablado ante los medios de comunicación analizando el partido. "Noto que en el ambiente hay expectación y por primera vez el domingo sí es una final. Ganar nos puede hacer salvarnos matemáticamente, de ahí la trascendencia, los nervios y la expectación", ha apuntado el técnico. "Tenemos la suerte de depender de nosotros. El primer tiempo no estaré pendiente de otros marcadores, a medida que transcurra la segunda parte, estaré pendiente porque hoy en día es fácil. En el 90% me preocuparé solo de nuestro partido porque si lo sacamos tendremos pie y medio salvados", ha añadido.

También han comparecido ante los medios de comunicación ex presidentes como Fernando Crespí o Toni Garau. Crespí ha apuntado: "Estoy nervioso porque es un partido importante para la entidad. Me pidieron que viniera a escuchar la charla de Ingo y aquí estoy, yo estoy a disposición del club. Este año no deberíamos haber sufrido. El equipo ha cambiado la dinámica de juego y de resultados" y que "estamos a punto de tener un Estadio nuevo y hay que tener tranquilidad porque pase lo que pase Ingo seguirá, no podemos recriminarle nada porque da todo lo que tiene y lo que sabe".