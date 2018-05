Camacho: "La hipótesis de un gobierno Frankenstein ha reaparecido de entre las sombras"

"La palabra es vértigo. Un arrebato de incertidumbre se ha apoderado de nuevo en la política española cuya aparente estabilidad tras el acuerdo presupuestario apenas ha resistido 48 horas. La sentencia Gürtel ha reventado la legislatura devolviéndola a una inconsistencia espasmódica. Todo está en el aire ahora: la continuidad del gobierno, el desafío nacionalista, tal vez incluso la bonanza económica. Rajoy no esperaba este ataque en tromba cuyo desenlace no está en sus manos porque carece de una apoyatura parlamentaria sólida. De repente han regresado todos los fantasmas de hace dos años y la hipótesis de un gobierno Frankenstein ha reaparecido de entre las sombras. La única seguridad del momento es la de que el presidente promete resistencia rocosa. Más allá de eso todo son incógnitas, porque este es un país que no parece sentirse cómodo sin columpiarse en la zozobra"

Ignacio Camacho habla sobre esta noticia:

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recriminado que el único objetivo de la moción de censura presentada hoy por el PSOE es que su líder, Pedro Sánchez, sea presidente del Gobierno "a cualquier precio y con quien sea, lo demás es igual". En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, después de que el PSOE haya presentado la moción, Rajoy ha considerado que Sánchez "carece de autoridad moral" para presentar esta moción que responde al "único interés" del líder socialista que "está buscando su lugar en la política española".

Rajoy ha señalado que una de las opciones es que la moción cuente con el apoyo de Ciudadanos y Podemos, o de los independentistas, ERC y PDeCAT, lo que supone el apoyo del expresident Carles Puigdemont y el actual Quim Torra, y cualquier Gobierno con estos respaldos "es inviable" y Sánchez lo sabe "y le da igual".