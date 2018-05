¿Qué nombres se barajan para presidir la Generalitat de Cataluña?

Hoy nuestros confidenciales analizan dos situaciones, por una parte Cataluña y por otra Madrid. La noticia hoy ha estado en el Constitucuional, que ha tumbado la reforma de ley de presidencia que permitiría a Puigdemont ser investido a distancia. Se abre así un abanico de nombres que podrían sucederle. En la capital, por otro lado, nos ha llamado a todos la sesión de control en el Congreso y especialmente, el enfrentamiento entre Mariano Rajoy y Albert Rivera.

Fernando Jáuregui, siempre bien informado, nos hha dado la lista de nombres que se barajan para suceder al frente de la Generalitat a Carles Puigdemont. “La lista que circula por la zona de Madrid es que el señor Puigdemont va a llamar a Pere Aragonès, que es el máximo representante de ERC en libertad, y le va a dar una serie de nombres para presidir la Generalitat. A mi los que me dicen son la alcaldesa de Girona Marta Madrenas, el vicepresidente del Parlament Josep Costa, Quim Monzó, que fue presidente de Omnium”

A esta lista de Jáuregui, Rafa de Ribot ha añado otros nombres. “Fernando apunta bien. Los nombres fijos serán Costa, Quintorra y la alcaldesa de Gerona, que sería repetir la fórmula Puigdemont. Otro nombre que parece es de Albert Batet, que en estos momentos está en el planteamiento del propio Puigdemont” asegura Ribot.

De vuelta a Madrid, Ángel Collado nos ha contado cómo ha sido la salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Una salida muy tensa después del enfrentamiento entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. “Rivera ha salido del Congreso completamente encelado después del repaso que le ha dado Rajoy en la tribuna del Congreso. Ha estado muy mal con los periodistas, si contesta así alguien de otro partido, no vuelve al hemiciclo en meses. Rivera está enfadado porque Rajoy no le informa de nada de lo que pasa en Cataluña. Al resto sí que les informa, pero porque ellos se interesan por lo que hace el Gobierno y Rivera no, así de sencillo.”

Veremos cómo acaban ambas situaciones, tanto el futuro de Cataluña, que no debe tardar en resolverse, como el pacto de investidura que mantienen, de momento, Ciudadanos y el Partido Popular.