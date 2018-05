¿Cuánto va a tardar en aplicarse de nuevo el 155 en Cataluña?

Hoy nuestros confidenciales hablan del nuevo escenario político abierto en Cataluña tras la investidura de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat. En vísperas de que jure el cargo, se ha sabido que no será una toma de posesión como en anteriores ediciones sino mucho más discreta y solo con medios catalanes.

¿Por qué ha decidido el nuevo president que sea así la toma de posesión? Según Rafa de Ribot ha sido un asunto “a petición propia de Torra, que dice que no deja de ser un homenaje. Será un acto como ellos dicen, familiar. Además se abandona el salón en el que se suele hacer para que tenga lugar en uno más pequeño. También habrá que estar atentos a qué símbolos están y cuales no, recordemos que en la toma de posesión de Puigdemont no hubo ni retrato del rey ni bandera de España.”

ESCUCHA AQUÍ TODOS LOS CONFIDENCIALES DE 'LA LINTERNA'

También hemos hablado de la comisión del 155 del Senado, que hoy su presidente Pio García Escudero ha decidido que se mantenga activa. Para Ángel Collado “Estaba previsto que se disolviera pero el presidente ha hecho justo lo contrario, decide mantenerla. Todos los partidos constitucionalistas ya están hablando del nuevo 155 y esperando el primer movimiento de Torra, con lo cual no tiene sentido suspenderla. No sabemos por donde va a salir el president, por lo que aunque se levante el artículo, la comisión seguirá en previsión de que va a tener que volver a aplicarse.”

El Gobierno parece expectante, y tiene motivos para serlo, a que el nuevo gobierno catalán de sus primeros pasos. Pasos que amenazan con ir en la misma dirección que el ejecutivo de Puigdemont, o lo que es lo mismo, contra el imperio de la ley. Da la sensación de que no vamos a tener que esperar demasiado para comprobarlo.