¿Cuándo tomará posesión Quim Torra?

Este martes en el Confidencial de 'La Linterna' hablamos de la situación en el Parlamento de Cataluña un día después de que Quim Torra haya sido elegido presidente de la Generalitat en segunda votación durante la segunda sesión del debate de investidura. Quim Torra se ha desplazado esta mañana a Berlín para reunirse con Puigdemont y todavía se desconoce cuándo tomará posesión como presidente.

Tal y como ha apuntado Rafael de Ribot, Torra no será presidente efectivo hasta que no tome posesión y el próximo paso para que esto ocurra pasa por que el Rey rubrique “la elección” y debe “salir publicada en el BOE y en el Boletín Oficial de Cataluña”. A estas alturas “todavía no se sabe cuándo se va a llevar a cabo” y Ribot ha apuntado que “la realidad” es que el artículo 155 sigue siendo “efectivo” y, por tanto, hasta que no haya nuevo Gobierno el “encargado de establecer los detalles de la toma de posesión” será Roberto Bermúdez de Castro, Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Algo que ha molestado entre los independentistas y de lo que “ya se ha quejado Quim Torra”.

"En Moncloa están plenamente satisfechos con el acuerdo con el PSOE"

Además, este martes se han reunido Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para concretar un nuevo pacto en caso de que sea preciso aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña. Ángel Collado ha contado que en Moncloa “están plenamente satisfechos” con el acuerdo y que ha habido “una posición común desde el minuto uno”. “Rajoy tenía mucha prisa en irse a Bulgaria y no había margen para entrar en detalles”, ha apuntado el confidencial. Según ha dicho Ángel Collado, el Gobierno reconoce que es “más que probable” que “en pocas semanas o meses haya que avisar de una nueva intervención en Cataluña”.

También a nivel europeo se han puesto a trabajar conjuntamente PP y PSOE. El grupo popular y socialista en Bruselas “han puesto en marcha distintas reuniones” para “denunciar quién es Torra” y “preparar a los socios europeos”.

Este jueves será el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien tenga un encuentro con Mariano Rajoy por ese mismo motivo. Dos reuniones separadas que han generado una pregunta: ¿Por qué Rajoy no quiere una reunión a tres? Ángel Collado ha defendido que quien no ha querido “desde un primer momento” ha sido el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez.