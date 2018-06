Trey Thompkins confirma que seguirá en el Real Madrid

El ala-pívot estadounidense Trey Thompkins puso fin a los rumores que lo situaban en el baloncesto turco al anunciar en su cuenta de Twitter que seguirá en el Real Madrid la próxima temporada.

"Estoy feliz al anunciar que seguiré en el Real Madrid. Hala Madrid. Vamooooos!", escribió el jugador, de 28 años.

I am happy to announce that I will be returning to Real Madrid!! #HalaMadrid! Let's Goooooooo!