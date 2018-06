El Real Madrid acude al ayuntamiento y a la Comunidad para festejar el titulo de la ACB

Manuela Carmena, recibió este miercoles en la sede del ayuntamiento a la plantilla del Real Madrid de baloncesto, que conquistó su 34 título de Liga ante el Baskonia."Daros de nuevo las gracias por ser un equipo tan extraordinario. Nos destrozáis las agendas porque uno está tan tranquilo y ve que tiene que tener en cuenta que puede ganar el Real Madrid. Pero las modificamos felices. Nos encanta que sigáis ganando, sois un equipo extraordinario y no podemos tener más que orgullo constante", comentó la alcaldesa.

Asimismo tomó la palabra Florentino Pérez: "Aquí estamos de nuevo y de nuevo emocionados por estar en la casa de todos los madrileños con un nuevo título. El Real Madrid de baloncesto sigue haciendo historia. Este equipo, con Pablo Laso al frente, ha vuelto a demostrar que no hay desafíos inalcanzables. La liga treinta y cuatro culmina una temporada mágica con doblete incluido".

"Quiero dar las gracias a estos inmensos jugadores, que ya son legendarios y que estarán para siempre en el corazón de todos los madridistas. Han conseguido un doblete histórico y lo han logrado con los valores y la entrega que nos han identificado a lo largo de la historia. Forman parte de una gran familia. Nada de esto hubiese sido posible sin su compañerismo, sin su solidaridad y por supuesto sin su talento", añadió Florentino Pérez. "Nuestro equipo está liderado por un entrenador como Pablo Laso, que ha insistido en la identidad que siempre ha tenido y debe tener el baloncesto del Real Madrid, con un juego extraordinario y sin rendirse jamás. Son quince los títulos que suma el baloncesto del Real Madrid en los últimos siete años, y esta temporada solo ha perdido cinco partidos de los cuarenta y tres jugados", agregó.

El capitán Felipe Reyes, por su parte, comentó: "Gracias por este recibimiento. Dije hace un mes que volveríamos, lo prometido es deuda. Estamos aquí otra vez con un nuevo título. Ha sido difícil de conseguir, ha sido una temporada muy dura con muchas lesiones y muchos obstáculos que hemos conseguido pasar. Estamos muy contentos de estar aquí. Ya es la última visita de la temporada, pero esperamos romper muchas más veces la agenda la temporada que viene".

Después acudieron a la sede de la Comunidad de Madrid para ofrecer el título. Allí fueron recibidos por el presidente Ángel Garrido, quien indicó: "Hace pocos días nos prometíais volver y lo habéis cumplido. Sois los mejores con mayúsculas, los más grandes. Enhorabuena por este nuevo éxito". "Son treinta y cuatro las ligas. Yo no puedo estar más orgulloso y conmigo todos los madrileños de la región por este gran equipo que formáis. Vuestros éxitos nos dan fuerza y ánimo para que trabajemos por los deportistas madrileños como es nuestra obligación. Deportistas que salen a competir y que se esfuerzan día a día por lograr sus metas como hacéis vosotros. Estos triunfos son el resultado del trabajo, del sacrificio y de la dedicación", afirmó.

Garrido dio también la enhorabuena a los protagonistas: "Quiero felicitar al presidente por creer en la sección de baloncesto y potenciarla hasta límites que parecían inalcanzables. También a Pablo Laso por unir a este grupo y llevarlo a lo más alto superando marcas históricas". "Y a una plantilla que es la envidia de medio mundo. Integradora, respetuosa y que en cada partido demuestra que el deporte no es algo individual sino una cuestión de equipo. Sois una de las mejores marcas de la Comunidad de Madrid y de España porque sois excelentes deportistas comprometidos con el deporte y con toda la sociedad", señaló.

El que no acudió a la celebración fue Luka Doncic, que sin embargo, sí estuvo presente en el Santiago Bernabéu. Ese era el punto de partida elegido por la expedición blanca antes de visitar los dos organismos a fin de ofrecer el campeonato logrado ante el Baskonia. De esta manera pudo despedirse de sus compañeros en el estadio antes de viajar a Nueva York, donde se celebrará la ceremonia del "draft" de la NBA. En ella se espera que Doncic conozca qué equipo le seleccionará, según apuntan todos los pronósticos en una posición alta.

Facundo Campazzo, base argentino, explicó que Luka Doncic no acudió a los actos institucionales del equipo tras la consecución del título liguero de baloncesto debido al draft de la NBA y destacó su figura al tiempo que aseguró no saber qué hará el esloveno en el futuro. "Tenía que ir al draft. Lo saludamos antes de que viaje y le deseamos la mejor de las suertes. Contar con jugadores como Luka es una garantía tremenda. Nos da mucha calidad, muchas variantes tanto fuera como dentro de la cancha. Es muy positivo. Sea lo que tenga que ser, que sea lo que le haga feliz y lo que disfrute más". Además hizo balance de un curso en el que además sumaron el triunfo final en la Euroliga: "Fue una temporada larga pero muy buena. Supimos pasar momentos duros, momentos buenos. El equipo de lo mereció por todas las lesiones que nos tocaron. Contentos y disfrutando".

Rudy Fernández, elegido mejor jugador de la final , se mostró este miércoles muy satisfecho de poder continuar en el conjunto blanco pese a que reconoce que aún quedan algunos flecos para sellar su renovación. "Mi prioridad era quedarme aquí por todo lo que he conseguido, por la ciudad, por los aficionados y por el Real Madrid. Me siento bastante madridista, mi hijo es madridista, y en ese sentido ahora miro más por mi familia que por mí". El jugador, que acudió junto al resto de sus compañeros a las celebraciones oficiales tras la conquista del campeonato, destacó la unión del equipo frente a la adversidad. "No hemos puesto en ningún momento ninguna excusa durante el año. Hemos seguido creyendo en nuestro trabajo, los que no hemos tenido lesiones hemos dado un paso adelante y eso es lo que nos ha hecho crecer y llegar a final de temporada todos bien y unidos", dijo. Por otro lado restó importancia a su reconocimiento personal en el partido decisivo: "Al final ese tipo de premios es más colectivo que individual. El equipo ha sido el que ha dado un paso adelante en todos los sentidos para poder conseguir un título y eso es lo más importante".

Sergio Llull consideró este miércoles que son los justos merecedores del título de la Liga Endesa conquistado contra el Baskonia, al que derrotó en la final por un resultado global de 3-1. "Hemos sido consistentes y creo que hemos hecho tres buenos partidos finales. Hemos merecido ganar. Contento y orgulloso de todo el trabajo de los compañeros. Ahora hay que celebrarlo". Asimismo, destacó la capacidad del plantel para sumar a este campeonato el entorchado en la máxima competición europea pese a las adversidades sufridas en forma de lesiones: "Ha sido un año complicado, con muchos contratiempos. Pero al final hemos luchado y hemos podido conseguir los objetivos".