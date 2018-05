El Consejo Provincial del Aceite aborda el marco financiero de la PAC post 2020

Reyes ha remarcado la necesidad de abordar en el seno de este consejo la reforma de la PAC post 2020 que se está debatiendo en la Unión Europea. “Nos preocupan los datos que tenemos y que hacen saltar las alarmas en el territorio provincial”, ha señalado el presidente de la Diputación para recordar que con la PAC actual, que ha supuesto un recorte de 272 millones de euros en ayudas directas para la provincia, “el territorio jiennense ya sufrió una agresión muy importante, que no estamos dispuestos a permitir de nuevo, por lo que no sólo queremos que no se recorten estos fondos, sino que se recuperen derechos que se perdieron en la PAC que está actualmente en vigor”.

En esta misma línea, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha señalado la negativa del Gobierno andaluz de aceptar el recorte del 16% de los fondos del marco financiero de la PAC que se está abordando actualmente en el seno de la UE para después del 2020. “No podemos estar de acuerdo con ese recorte, que sería un hachazo importante para nuestros agricultores, especialmente si tenemos en cuenta la relevancia de la PAC para Andalucía y para la provincia de Jaén, a donde vinieron más de 440 millones de euros, por lo que no podemos permitir que se reduzcan ni en un solo céntimo esta cantidad”, ha señalado Sánchez de Haro para remarcar que desde la Junta de Andalucía reclamarán al Gobierno de España “que haga todos los esfuerzos que sean necesarios para que no se vean mermados estos fondos”.

Las medidas de prevención, de detección y control de la Xylella fastidiosa que está llevando a cabo el Gobierno andaluz también han centrado otro de los puntos del orden del día de este consejo, con el “objetivo de que el sector esté informado sobre qué medidas ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para que la Xylella no llegue al olivar”, ha señalado Reyes.

Sobre este asunto, el consejero de Agricultura ha realizado un llamamiento a la calma y ha recordado que la aparición de un caso de Xylella en un vivero en El Ejido (Almería) ha sido una situación aislada, además de que los resultados de las muestras recogidas han dado negativo. Asimismo, Rodrigo Sánchez ha apuntado que la detección de este caso muestra “que los controles están funcionando y que se está haciendo un trabajo correcto”.

Por último, el Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha abordado el manifiesto en defensa del panel catas de los aceites de oliva, impulsado por las denominaciones de origen y al que ya se ha adherido la Diputación de Jaén, así como empresas y organizaciones del sector como AEMO, asociaciones agrarias y numerosos productores de Jaén y de Córdoba.

Reyes ha señalado la importancia de abordar en el seno del Consejo del Olivar este manifiesto en defensa del panel de cata, que es el método actual utilizado para determinar si un aceite es virgen extra, virgen, lampante o de otras calidades inferiores. “Es muy importante el esfuerzo que ha hecho el sector de manera general en España, y en particular en la provincia de Jaén, apostando por la calidad y no se pueden buscar recovecos para que la calidad se abandone y el consumidor consuma un aceite que no es el que está comprando”.