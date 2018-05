Rosa Díez, sobre Iglesias: "Su forma de totalitarismo es evitar que otros sean libres"

La universidad Complutense de Madrid invitó a Rosa Díez, en ese momento la única diputada de Upyd en el Congreso, a pronunciar una conferencia en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Era el mes de octubre de 2010 cuando la confundadora de UpyD sufrió un escrache por parte de "Pablo Iglesias, los errejones, la actual portavoz de Podemos...".

Rosa Díez recuerda en 'Herrera en COPE' que ese día vivió "un ataque a mi libertad, y a mi derecho de libertad de expresión". "Me estaban dando jarabe fascista. Esta gente se queja de lo que les pasa a ellos pero olvidan que se han dedicado a ser victimarios ellos mismos". De esta forma se refiere Rosa Díez a las declaraciones de miembros de Podemos, como Pablo Echenique, que consideran "desmesurado el acoso" al que están siendo sometidos Pablo Iglesias e Irene Montero tras haberse comprado una casa en Galapagar. Un chalé en el que Vox colgó la pancarta: "Welcome refugees & Ocupas".

"Ningún escrache tiene justificación. Son tics de violencia propios de personas totalitarias que disfrazan como sea ese espíritu totalitario", añade la exlíder de UpyD. Díez tampoco se olvida de cómo dos años después Pabo Iglesias, durante una una conferencia en Pamplona explicó a los jóvenes que estaban alli "cómo hiceron el escrache. Incluso le decía a Irene Montero: Procura que te mire a los ojos, captala la mirada porque si la captas la has ganado". "El muy impresentable" relata Díez "no se dio cuenta de que yo tenía la experiencia de haber vivido entre fascistas mucho tiempo. Si los del País Vasco no me habían amedrentado no iba a consentir que impideran que yo hablara en la Universidad".

Díez tiene claro que "no fue un arrebato. Es su espíritu, su forma de totalitarismo es evitar que otros sean libres y expresen con libertad sus ideas e intimidarlos".

Respecto a la aplicación del 155 en Cataluña, Rosa Díez asegura que "he predicado en el desierto durante muchos años para que se aplicara. Cuando yo pedía el 155 en el año 2014 Rajoy no quería, tampoco dirigentes del PSOE, y Rivera me dijo que era matar moscas a cañonazos".

Asegura que "los que están en Parlamento nos representan a todos, nos gusten más o menos, solo cabe desear que lo hagan lo mejor posible". Respecto a las encuestas publicadas en las que se observa un aumento significativo de Ciudadanos, Díez señala: "Contemplo los ascensos y descensos de las encuestas con escepticismo. Las encuestas se están convirtiendo en un arma de destrucción masiva, en un arma de manipulación", concluye