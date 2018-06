Robles, sobre la duración de la legislatura: "Cuando uno hace un trabajo serio, tiene que vivir al día"

La nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido entrevista este jueves en 'Herrera en Cope', donde ha dicho que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ”se tiene que plantear un trabajo serio pensando en los ciudadanos de este país”. La magistrada no ha aclarado si la intención del secretario general del PSOE es agotar la legislatura para sacar músculo de cara a los próximos comicios, aunque ha dicho que “cuando uno hace un trabajo serio tiene que vivir al día y después ya se verán las circunstancias”.

Robles, que hasta ahora era portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, ha señalado que no le hizo “ninguna reivindicación” a Sánchez para ocupar la cartera de Defensa porque “ para cualquier persona con vocación de servicio público estar en el Gobierno de tu país es lo más importante”. No obstante, ha señalado que ha preferido no ocupar la de Justicia -como se esperaba- para mantener “distancia” con la gente que conoce dentro de la Administración. “A veces, cuando uno conoce demasiado mundo tiene ventajas pero también inconvenientes. En este momento esa lejanía era buena”, ha dicho.

Preguntada por Carlos Herrera sobre el gasto dedicado a Defensa, que el Gobierno de Mariano Rajoy ha incrementado en los Presupuestos Generales del Estado que están en proceso de enmiendas, la ministra ha dicho que “cualquier apuesta que se haga por la modernización de las Fuerzas Armadas es apostar por la Constitución y por los valores que representa”. Desde ese punto de vista, Robles ha señalado que “hay unos presupuestos, vamos a ver qué pasa finalmente con ellos”, aunque no ha aclarado si su intención para el año próximo es continuar la senda del aumento presupuestario.

En lo que respecta al CNI, que vuelve a depender de Defensa, la ministra ha dicho que su papel “es fundamental en el ámbito interno e internacional en el que la proyección de España es tan importante”.

Sobre la composición del Ejecutivo de Sánchez, Margarita Robles ha dicho que todos los ministros “son absolutamente profesionales que tienen un objetivo de hacer las cosas lo mejor posible”. Respecto al jefe del Ejecutivo, ha dicho que ha trabajado con él “muy mano a mano”. Del secretario general del PSOE ha destacado su “gran sentido de Estado, como demostró con el 155”, ha concluido.