Redondo responde a Rivera: "No creo que sea un candidato de consenso en la moción"

Nicolás Redondo, exsecretario general del PSOE en Euskadi, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en Cope' después de que Albert Rivera se lo haya propuesto a los socialistas como candidato independiente en la moción de censura. “Como digo lo que pienso y no me ando con muchas ataduras, no creo que sea un hombre de consenso”, ha señalado el político declinando la oferta del presidente de Ciudadanos. Según ha dicho, él es “partidario de que haya elecciones” de forma “inmediata”.

A su juicio, la moción de censura “tiene más posibilidades de triunfar que de fracasar”. Especialmente, “después de lo que hizo ayer Torra” de renunciar a nombrar como consejeros del Gobierno de la Generalidad a los cuatro diputados con cargas judiciales por la declaración unilateral de independencia. Además, se ha manifestado convencido de que “el PNV estará con la mayoría”.

“Hemos visto como Iglesias somete a su partido la compra de un chalet. Con lo que ha pasado en Cataluña, con el crédito limitado del presidente del Gobierno, lo mejor es que hablemos los españoles”, ha concluido Redondo.

Por su parte, el eurodiputado por el PSOE Ramón Jáuregui, otro de los nombres propuestos por Rivera como candidato independiente en la moción de censura, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que es "totalmente ajeno a cualquier propuesta" que utiliza su "nombre en un momento tan grave para España. Lo que toca es votar la moción y dejar fuera las maniobras de distracción".