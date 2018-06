La 'Playlist' de Belén López

Belén López es actriz, pero también es cantante, porque la música la lleva en las venas: "he cantado toda mi vida, pero un disco... ha llegado el momento de sacarlo ahora. Antes empezaron a salir trabajos como actriz y lo vas aparcando, ahora he sacado temas que tenía necesidad de sacar. Se da en el momento que se ha dado la unión con Añil Fernández. mi productor, mi pareja ye cuento con artistazos como Inma Cuesta, con Antonio Carmona, con Rosario".

¿Por qué 'Desconcierto'? "Siempre lo digo porque es un concierto con mucho teatro, una función con mucha música"

¿Qué música le gusta escuchar a Belén cuando no trabaja?, ¿qué lleva en sus dispositivos móviles?, ¿qué canciones le han acompañado a lo largo de su vida?

“Sing” de Travis, "porque canta, canta que tu mal espanta" dice Belén

“Ain’t got no home” de Nina Simone, "¡me entusiama esta mujer"

“Otherside” de Red Hot Chili Peppers, "son canciones que me han marcado, que me han acompañado mucho y les escuchaba mañana, tarde y noche. Es una canción que me gusta versionar y va conmigo"

“Express yourself” de Charles Wright, "me encanta esta canción, la utilizo porque no te debes dejar nada dentro, y si tienes alguna duda, exprésate".

"Este es un temazo" dice Belén de “La primavera” de Lin Cortés

Y qué decir de Rosario, que colabora en 'Desconcierto', que "la admiro desde siempre", “Qué bonito” Rosario Flores