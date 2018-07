Esto es lo que opina Herrera sobre el primer mes de Sánchez en el Gobierno

Este lunes se ha cumplido un mes de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez tras ganar la moción de censura que propulsó contra Mariano Rajoy. Tras treinte días en Moncloa, Carlos Herrera ha hecho una valoración de sus primera semanas al frente del nuevo Ejecutivo. El presentador de 'Herrera en COPE' reconoce que habitualmente a los gobiernos se les concede cien días de generosidad y cortesía. "A Sánchez, que ha llegado al poder mediante un mecanismo excepcional y no a través de las urnas, se le está mirando con lupa cada uno de sus gestos. Que son principalmente eso: gestos. Un gobierno que se sostiene en 84 diputados difícilmente puede tener una inciativa legislativa importante. Puede intentar emocionar a los suyos mediante gestualidad y hasta ahora todo lo que ha hecho ha sido eso. Es verdad que no se le puede criticar por cosas que aún no ha llevado a cabo o presumimos que va a hacer. Cuando lo haga, quizá sea el momento de ser inflexibles si es necesario", ha razonado.

Herrera cree que todo apunta a que Sánchez nos va a dar grandes momentos. "Y esos grandes momentos van a ser peliagudos para una buena parte de la opinión pública. Pero cuando sucedan, y tendrán lugar en virtud fundamentalmente de las alianzas que ha establecido y los apoyos que ha recibido, van a ser particularmente entretenidos. Eso sí, nadie podrá sorprenderse cuando los primeros pillajes de nombramientos, como por ejemplo los de RTVE pactados con Podemos, den lugar a un sainete que con el tiempo dará rédito electoral a su oposición".

