El enfermo de cáncer que ha hecho de la enfermedad un camino de esperanza: "El deporte me está salvando la vida”

Diego Cordero, el sevillano que padece cáncer y que ha hecho de la lucha contra la enfermedad un camino de esperanza, ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en COPE' después de hacer el Camino de Santiago en bicicleta. “El deporte me está salvando la vida”, ha confesado.

Aún en tratamiento oncológico, ha dicho que la ruta a Compostela desde Sevilla por la Vía de la Plata “fue durísima” porque tuvo que recorrer 1.007 kilómetros, muchas veces cuesta arriba. Entre las etapas, algunas de 90 kilómetros y la mayoría superiores a los 115. “Es verdad que físicamente a mí no me ha faltado fuerza, que no sé de dónde me sale”, ha explicado.

Por eso, ha decidido fomentar el deporte para transmitir “un mensaje de esperanza y para ayudar a muchas personas”, no solo a los enfermos de cáncer, “sino de muchas enfermedades que se meten en una dinámica de la que no son capaces de salir”. En este sentido, les ha brindado su ánimo y les ha animado a disfrutar del deporte porque “el cáncer se cura”.

Diego Cordero también ha querido agradecerle a todos los profesionales de la sanidad su labor diaria. Ha dicho que son “excelentes” y que “te hacen sentir muy bien”.