Cospedal: "Las mujeres del PP hemos abierto camino al resto en la política"

María Dolores de Cospedal ha vuelto a subrayar este miércoles que quiere ser la primera presidenta del PP y la primera presidenta del Gobierno de España. En su entrevista con Carlos Herrera en COPE, la candidata a tomar el relevo de Rajoy ha ensalzado también el valor de la figura femenina en su partido. "Somos las mujeres del PP las que hemos abierto camino al resto de mujeres en la política. En la presidencia del Congreso, en la del Senado, en la vicepresidencia de la Comisión Europea... Hasta las primeras presidentas de CC.AA. fueron del PP. No hace falta ser de izquierdas para defenderlas, aunque ya sé que cuando esto ocurre desde la derecha somos mujeres equivocadas por no militar en el otro extremo".

Cospedal ha dicho que ofrece a los militantes del PP "lo que es". "Yo soy una persona con muchos defectos, pero también tengo una experiencia acreditada tanto en el Gobierno como en el partido. He ganado elecciones. Lo he hecho en momentos complicados y en lugares donde antes no había ganado el PP. Conozco muy bien el partido y ofrezco un proyecto de un PP que tiene que ser un referente del centro-derecha español", ha asegurado.

En su pelea de cara al Congreso Extraordinario, Cospedal ha dejado claro que no tiene intención de caer en guerras internas que debiliten el partido. "Lo más importante es que después de este proceso tenemos que seguir trabajando juntos. Yo llevo mucho tiempo en este partido y siempre he trabajado por la fortaleza y unidad del PP", ha defendido. Preguntada por si, en caso de ganar, abrirá la puerta a integrar en su equipo al resto de candidatos, incluida Santamaría, la aún Secretaria General del PP ha contestado con un "sí" rotundo. "No tenemos que prescindir de nadie que ha estado trabajando por el PP todo este tiempo. Pero también tenemos que incorporar savia nueva", ha defendido. Cospedal sabe que existe un gran "morbo" por ver a dos personas enfrentándose - "lamentablemente mucho más si son mujeres" - pero cree que el intento de "hacer daño o segmentar el partido" es "muy contraproducente".

Por último, Cospedal ha reconocido que hubiera procurado presentar una candidatura de integración y unidad junto a Feijóo. Pero sobre la decisión del dirigente gallego de apearse de la pugna por la presidencia del PP, Cospedal ha salido en su defensa: "A mí me dijo que tiene un compromiso con Galicia y que no se sentiría bien si no cumplía con su palabra dada a los gallegos".