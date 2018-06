Consejera Hacienda: "Sánchez frena la reforma de la financiación autonómica para no enfrentar a nacionalistas"

Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE' a propósito del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha descartado que en la actual legislatura se pueda aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica porque no hay "tiempo material" para ello. En opinión de la consejera, la decisión parece “una tomadura de pelo” si no fuera porque “el asunto es serio”.

En este sentido, ha destacado las contradicciones en el discurso del presidente del Gobierno porque “en noviembre del año pasado le estaba pidiendo a Rajoy que presentara antes de final de año una propuesta para reformar el modelo”. Razón por la que ha dicho que tiene “memoria frágil”.

Además, la consejera ha señalado que el asunto de la financiación autonómica, si bien “es complicado”, estaba encauzado ya que “los trabajos estaban avanzados”. A este respecto, ha explicado que la financiación es un asunto muy importante para las autonomías debido a que permite sufragar la prestación de los servicios públicos, que es lo que“al final ven los ciudadanos día a día”. Por eso, ha señalado que “no entiende” por qué Sánchez no le da urgencia mientras se dedica a “cosas mucho más ligeras o banales”.

Preguntada por si la decisión de Sánchez de no reformar el sistema de financiación autonómica beneficia a los partidos independentistas y nacionalistas, ha dicho que en teoría no porque Navarra y el País Vasco tienen el Régimen Foral mientras que los secesionistas catalanes“están en otra liga porque ellos lo que quieren es otra cosa, es no ser españoles”. Aún así, ha señalado que si los nacionalistas “fueran solidarios de verdad, sí les perjudicaría la reforma. Es algo que tiene que pagar el señor Sánchez: no enfrentar a algunos nacionalistas”, ha concluido del Olmo.