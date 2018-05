Diego López: "No saldré con miedo, haré las mismas salidas"

El portero del Espanyol Diego López ha asegurado este viernes tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que el traumatismo craneal que sufrió hace más de un mes contra el Levante, por el que fue hospitalizado, no le condicionará. "No saldré con miedo y haré las mismas salidas", ha asegurado.

El futbolista ha restado importancia al golpe que le ha mantenida alejado de los terrenos de juego: "Algún día podía pasar y ha ocurrido este año. No me acuerdo de nada de esa jugada. Ahora estoy muy bien, aunque ha sido una etapa difícil por el tipo de lesión, con pequeñas cosas como el vértigo debido al traumatismo".

De todos modos, el meta gallego ha aseverado que ya está a disposición del entrenador. "Estoy en perfectas condiciones y preparado para lo que diga el míster", ha dicho. La semana pasada entró en la convocatoria y podría ser titular en el partido de este domingo contra el Málaga.

Su temporada no ha sido sencilla debido a las lesiones, ya que arrancó el curso recuperándose de una operación de la rodilla. "Empecé lesionado, luego tuve que darle la vuelta a la situación, volví al equipo y me encontré con ese golpe. Pero he aprendido y esto me servirá para el futuro", ha insistido el portero.