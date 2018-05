Buffon: "Este sábado será mi último partido con la Juventus"

Fútbol internacional

El portero del equipo italiano ha confirmado que ya no jugará más en el conjunto donde ha estado los últimos 17 años pero todavía no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro: "Hasta hace 15 días se decía que dejaría que jugar, pero hay propuestas estimulantes dentro y fuera del campo. La más interesante me la ha hecho Andrea Agnelli. Dentro de unos días, con serenidad, tomaré la decisión definitiva".