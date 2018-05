Zoido asegura que no se escatimarán recursos en la lucha contra la corrupción

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que su departamento no escatimará recursos para la lucha contra la corrupción, como tampoco contra el terrorismo.

Así lo ha manifestado en el pleno del Congreso que debate el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y donde ha calificado de "serio, riguroso y eficaz" el de Interior, que "responde" además a "las principales demandas de los ciudadanos".

Zoido ha resaltado las principales partidas y se ha referido también a la disolución de ETA para dejar claro que ante el anuncio de la banda, "ahora, como siempre, las víctimas son y serán lo primero".

Durante el debate, el portavoz de Interior del PP, Jose Alberto Martín-Toledano, ha recordado que las fuerzas de seguridad del Estado salen favorecidas en estos presupuestos al prever partidas para la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra.

"Votar no a estos presupuestos es votar no a la equiparación. A ver como se lo explican a los agentes", les ha espetado el diputado del PP a los grupos que no apoyarán las cuentas.

Mientras, desde las filas de Ciudadanos su diputado Miguel Gutiérrez se ha congratulado de que después de 30 años de reivindicación se haya conseguido ese acuerdo, gracias, ha dicho, no al esfuerzo del Gobierno, sino "del que hacen día a día los agentes de las fuerzas de seguridad".

"Han tenido que salir a la calle, ellos y sus familias, a decirles a todos los españoles la injusticia" que han padecido durante 30 años, ha dicho Gutiérrez antes de recordar que fue su partido quien condicionó el apoyo a los presupuestos a lograr ese acuerdo de equiparación.

Por el PSOE, David Serrada, ha lamentado que sean unos pocos los que pueden tener mejor seguridad "porque se la pueden pagar", ha reprochado al Gobierno del PP la pérdida de efectivos policiales y ha considerado insuficiente la tasa de reposición de 115 por ciento, por lo que su grupo ha propuesto que se eleve al 150 %.

El diputado de Podemos Marcelo Expósito ha definido al Ministerio del Interior como el de "vigilar y castigar" y ha defendido un nuevo modelo policial con una concepción integral de la seguridad que no sea punitiva.

Gabriel Rufián, de ERC, ha criticado los 7 millones de euros para fondos reservados, que, según él, se dedican a "perseguir la disidencia política", y Marian Beitialarrangoitia, de EH-Bildu, ha abogado por el fin de la dispersión de los presos y ha censurado que no se dedique "ni un solo euro" a la memoria histórica.

Feliu-Joan Guillaumes, del PDeCAT, se ha referido a los Mossos d'Esquadra y ha lamentado la prohibición por el Gobierno de que compren armas largas y la paralización de una promoción de 500 agentes, sobre todo en un momento en el que está en vigor el nivel 4 de alerta antiterrorista.