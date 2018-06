Robles no comparte los argumentos jurídicos del auto de libertad de La Manada

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que desde un punto de vista jurídico no comparte los argumentos jurídicos del auto dictado por la Audiencia de Navarra en el que se concede la libertad provisional a los miembros de La Manada. Robles, en declaraciones en el programa "En la sexta noche" de La Sexta, ha defendido la independencia judicial como un valor "esencial y fundamental", y ha subrayado que "cualquier Gobierno tiene que velar y proteger". "Quiero en primer lugar romper una lanza por los 5.000 jueces y juezas de este país" y ha manifestado que si han salido a luz casos de corrupción, o en defensa de derechos y libertades, han sido gracias al trabajo de los jueces y "creo que esto hay que ponerlo en valor". "No obstante esa independencia judicial no exime que cuando se dictan sentencias judiciales que no se comparten puedan ser objeto de crítica", y ha matizado que eso no significa en ningún caso ir contra la independencia del Poder Judicial, ha manifestado.

Robles ha defendido el anuncio de la a portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que los Servicios Jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales, para poder proteger a las víctimas por un lado, pero también para saber como transcurre el procedimiento. En relación al traspaso de poderes entre la anterior ministra de Defensa Dolores de Cospedal, la ministra ha dicho que "únicamente me entregó la cartera y no supe nada más de ella". "Es preocupante, hay ministerios como el de Defensa que son de Estado y que tiene que estar al margen de la lucha partidista", ha añadido Robles.

Asimismo ha remarcado que "no hubo un traspaso de poderes real ni de ningún tipo", y ha asegurado que la exministra no le "explicó nada de lo que tenía en la mesa". Aunque si ha dejado claro que por parte de los altos mandos militares si le han ido poniendo al día de los proyectos más importantes que tiene su departamento en estos momentos.