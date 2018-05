Rivera: Si depende de Cs no habrá beneficios penitenciarios para los etarras

VÍCTIMAS TERRORISMO

Madrid, 9 may (EFE).- El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado hoy a la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, que si depende de su partido "no habrá beneficios penitenciarios de ningún tipo para los terroristas" de ETA.,En el primer encuentro que la nueva presidenta de la AVT celebra con un partido político, Rivera también le ha trasladado que "Ciudadanos no permitirá que el relato de la siniestra historia de ETA lo escriban los terroristas ya