Comienza la reunión del pacto antiterrorista, sin PNV ni ERC

TERRORISMO ETA

Madrid, 10 may (EFE).- La reunión del Pacto Antiterrorista para abordar la disolución de ETA ha comenzado pasadas las 12.30 horas bajo la presidencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con la presencia de representantes de todos los partidos a excepción de PNV y ERC, que han preferido no asistir.,Zoido será quien introduzca el encuentro, para a continuación tomar la palabra responsables de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como del Centro de In