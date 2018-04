Elvira Roca: “Lo nuestro fue un imperio. Lo británico, colonialismo”

La escritora malagueña Elvira Roca ha cerrado este lunes 23 de abril, Día del Libro, el ciclo de conferencias “Biografías e Historia. La primera globalización” que organiza la Fundación Banco Santander en colaboración con la Real Academia de la Historia. Justo cuando se cumple un año y medio de la publicación de “Imperiofobia y Leyenda Negra” (Editorial Siruela) la autora ha repasado en 'La Linterna' algunos aspectos de una obra que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas que ella misma no se esperaba.

La autora se ocupa de la imperiofobia en los casos de Roma, Estados Unidos y Rusia para analizar con profundidad y mejor perspectiva el Imperio español. Roca Barea ha puntualizado que empezó utilizando ese término a título particular, “intenté comprender ese fenómeno de la imperiofobia, pero no para escribir un libro, sino para mí”. Fue el escritor, poeta, ensayista y filósofo Ignacio Gómez de Liaño quien le pidió que lo escribiera: “al principio era una libreta, luego una carpeta y después varias carpetas (…) escribir el libro me pareció al principio un disparate”.

La escritora explica cómo al hablar de un imperio “existe ese proceso de asimilación, pensar que eres más poderoso que los demás, tu país tiene una posición hegemónica y asumes todas las culpas, asumes que eres muy bueno, que estás por encima de los demás”. Explica el “empeño constante de demostrar que somos muy buenos, que no hay ninguna culpa original en nosotros” algo que finalmente resulta “inútil”.

Elvira Roca se muestra muy crítica con la manera actual de entender la realidad y afirma que “lo políticamente correcto no me preocupa ni mucho ni poco (...), prestamos demasiada atención a las tonterías” y se pregunta “por qué en este proceso de desestructuración mental hemos dejado de distinguir lo necesario de lo superfluo”.

La finalidad de Roca es desmontar la leyenda negra que pesa sobre España, “ubicar el fenómeno y saber lo que es”. Porque “los españoles fueron muy brutos (…), también los ingleses tuvieron un imperio y -sin embargo- no tuvieron leyenda negra”. Para ahondar en las raíces de la Historia Elvira Roca se pregunta qué es un imperio para responder inmediatamente después que fue “el Imperio Romano el que fundó las bases de nuestro mundo”. Y concluye: “Lo nuestro fue un Imperio. El británico duró cinco minutos. Lo de los británicos fue colonialismo. Lo español fue un Imperio, lo que había a los dos lados del mar era igual, era lo mismo” a diferencia de lo ocurrido con el pueblo británico que estaba formado por “la metrópoli y sus colonias”. Y reivindica la escritora que “España es la autora de la primera globalización”.

“Seis relatos ejemplares, seis” es la próxima obra de la escritora malagueña que verá la luz en apenas una semanas. “Son seis momentos muy concretos de la historia de Europa en el siglo XVI, seis enormes silencios”, relatos de “ficción histórica en la que no hay mucha mentira”.

También se ha referido Elvira Rico a la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de cambiar el nombre a la carrer del Almirall Cervera, en el barrio de la Barceloneta y sustituirlo por el del actor Pepe Rubianes: “llamarle facha a Cervera es un fenómeno de ignorancia abisal y cuando la gente es muy ignorante se cree que acaba de crear el mundo”. E incide en que cuando el almirante Cervera Topete vivió “el término facha no existía”. Quien toma esas decisiones “está jugando con dinamita y no lo sabe”.