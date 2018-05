Blanco Valdés: “Torra no puede pretender que se hagan cosas fuera de la ley”

Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional ha argumentado en 'La Linterna' que al nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra no le hace falta “pedir día y hora” para que se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La resolución del Senado del 27 de octubre “deja claro que el 155 se levanta cuando hay un nuevo gobierno en Cataluña”. Aunque existe la posibilidad de que Torra designe a unos consjeros que “están fugados o en la cárcel”. En ese caso, concluye, “puede ser impugnado por el Gobierno”.

Blanco Valdés señala que “el desafío del independentismo es permanente y lo que no tiene lógica es que aquel que desafía la legalidad exija que el Gobierno la cumpla, aunque la está cumpliendo”. En este sentido añade que Torra “no puede pretender que se hagan cosas fuera de la ley”.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite a principios de 2018 el recurso de Unidos Podemos contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En su sentencia, dice Blanco Valdés, “el Constitucional puede delimitar qué puede hacer o no hacer el Gobierno. Hay mucho margen de maniobra (…) aunque su papel es interpretar la Constitución, no inventársela”. La aplicación del 155 “es un precedente que no debe dejar de subrayarse (…) porque cualquier otra solución -en aquel momento- habría sido el uso de la fuerza”.

El catedrático de Derecho Constitucional asegura que este precedente “sirve para variar el umbral en el que se pueden adoptar medidas” y recuerda que cuando el Senado aprobó la petición del Ejecutivo lo hizo porque se estaban “incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional y se vulneraban normas”. La designación de Quim Torra como presidente de la Generalitat pone el foco en las primeras iniciativas que adopte como máxima autoridad de la comunidad autónoma. En estos momentos “la reacción del Estado podría ser más rápida y no esperar a que ocurrieran cosas tan graves como ocurrieron”. Y es que “en ningún país democrático ha pasado algo parecido” a lo que hemos visto en Cataluña.

Roberto Blanco Valdés considera que la propuesta de solicitar la intervención de los Mossos d'Escuadra planteada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera sí estaría legitimada. De hecho, añade, “si se puede disolver un parlamento también se puede solicitar la intervención en materia de policía”.

Llama la atención de Blanco Valdés las manifestaciones de Quim Torra al asegurar que entre sus objetivos inmediatos “hay voluntad de violar la ley, la Constitución, aunque todavía no lo haya hecho”. Y añade que “es insólito” que el primer acto que ha realizado es comparecer en Berlín junto al expresidente Carles Puigdemont; al que se añade su intención de visitar a los consejeros que están en prisión.