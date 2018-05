InbestMe, el primer robo-advisor nacional con Gestor Financiero Personal

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"A partir de una inversión de 100.000 euros, los inversores acceden al servicio inbestMe Plus, que combina las ventajas de la gestión automatizada con la asistencia de un Gestor Financiero Personal certificado EFP.

Actualmente, inbestMe es el único robo-advisor nacional que ofrece la figura del Gestor Financiero Personal, a través de su servicio inbestMe Plus. La fintech, con sede en Barcelona, nació con un ADN 100% digital, que se observa en todo el proceso: desde la apertura de cuenta (incluida firma digital) a la monitorización de carteras y aportaciones periódicas. Pero también tiene en cuenta un perfil menos 'digital', que sigue confiando en el asesoramiento personalizado.

'Robo-advisor' es el término anglosajón que se ha generalizado para denominar un servicio online de gestión financiera en el que la elaboración y/o manejo de la cartera de inversión del cliente se hace de forma automatizada (o, de forma más apropiada, indexada).

InbestMe Plus combina las ventajas de la gestión automatizada, como su agilidad, alta rentabilidad y bajos costes, con la asistencia adicional de un Gestor Financiero Personal certificado EFP (European Financial Planner) exclusivo para clientes con patrimonios delegados superiores a 100.000 euros, y cualquier modalidad de cartera inbestMe (GO, Basic, Dynamic y Advanced). Este servicio permite al cliente la revisión conjunta de sus objetivos de inversión, capacidad económica y perfil de riesgo, así como recomendaciones individualizadas en función de su psicología inversora y objetivos particulares, con total transparencia sobre las decisiones del Comité de Inversión.

"Con inbestMe Plus nos dirigimos a inversores y ahorradores que disponen entre 100.000 y 500.000 euros, aunque el servicio permite aportar cifras superiores. Nos distinguimos claramente de las entidades financieras tradicionales y de otros robo-advisors que operan actualmente. Podría parecer 'a priori' que, por tratarse de un servicio on line automatizado, se sacrifica el trato humano; por eso nuestros clientes valoran muy positivamente la gestión profesional de sus inversiones y la atención personalizada de su Gestor Financiero Personal", afirma su CEO, Jordi Mercader.

En su primer año de actividad, el modelo de inversión inteligente de inbestMe basado en la tecnología robo-advisor se ha consolidado como alternativa a la inversión tradicional, superando 9 millones de euros de volumen bajo gestión. Además, la construcción de carteras de inversión diversificadas con instrumentos de gestión pasiva como los fondos indexados cotizados o ETFs y sus bajos costes de gestión beneficia claramente la rentabilidad media anual obtenida, que cuadriplicó los resultados medios de los índices internacionales. Las carteras diversificadas gestionadas por inbestMe alcanzaron una rentabilidad del 3,7% frente a 0,9% del benchmark mixto (50% fijo/50% variable) de los índices internacionales, que en el caso de los fondos nacionales se situaría en 1,7%.

El Comité de Inversión prioriza la atención de sus clientes a largo plazo, por lo que también valora muy positivamente las rentabilidades observadas en un análisis retrospectivo mediante backtests desde enero de 2015 hasta el mes de abril de este año, período en el que la rentabilidad acumulada de las carteras hubiera alcanzado 14% de promedio, con una TAE del 4,4% (×plan Basic en euros). Este resultado está en sintonía con las rentabilidades medias esperadas a largo plazo para el inversor medio. La comparativa con otros robo-advisors nacionales también resulta muy favorecedora ya que el promedio 3,7% de las carteras de inbestMe en euros casi triplica la media de 1,3% registrada por los demás robo-advisors, de los que se dispone de datos públicos; un comportamiento también al alza para las carteras gestionadas en dólares.

Contacto

Nombre contacto: Dpto. Prensa inbestMe

Teléfono de contacto: 931 575 633

Imágenes

http://bit.ly/2I1BPjN

Archivos

https://static.comunicae.com/files/notas/2018/05/1195396/15257758 36_NP_inbestMe_Plus_Gestor_Financiero_Personal_9_5_18.pdf"

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.