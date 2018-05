Colmenarejo: “El reproche de Rajoy a Rivera va más allá del aprovechategui”

El comentario de Juan Pablo Colmenarejo en ‘La Linterna’ comenzaba “después de la encuesta del CIS en la que Ciudadanos emerge entre el PP y el PSOE abriendo un nuevo panorama que ha tenido una primera consecuencia. Rivera, el líder de Ciudadanos, le ha retirado el apoyo al Gobierno en Cataluña”. El presidente del gobierno, destacaba el director de ‘La Linterna’ , señalaba que el reproche que Rajoy le ha hecho a Rivera llamándole amarrategui, oportunista, va más allá porque lo que le echa en cara es su falta de lealtad en comparación con el PSOE.

Explica Colmenarejo que “en el fondo de este asunto está que el Gobierno no ha recurrido que tanto Puigdemont como el diputado fugado a Bélgica, Toni Comín, de esquerra puedan votar a distancia, votan por delegación. El Gobierno no lo ha hecho por dos razones. Una porque son los grupos parlamentarios quienes tienen que hacerlo ante el Constitucional. Así lo han hecho Ciudadanos y el PP. Y otra que los dos diputados que delegan el voto están bajo control judicial. Uno en Alemania y otro en Bélgica. Es decir en una situación similar a los presos preventivos en España, en lo que se refiere al control judicial”.

Y concluye el director de ‘La Linterna’ “Rivera rompe con el Gobierno en las vísperas de que se acabe la vigencia del artículo 155 de la Constitución y están al borde de hacerlo desde hace tiempo. La estrategia es seguir marcando la distancia con el PP en lo que ha hecho crecer a Ciudadanos, y no es otra cosa que el conflicto con el independentismo catalán. No hay más razón. Ni menos”. “Sin duda, la ruptura de Rivera con Rajoy, delante de todo el mundo, es la imagen del día…pero el trasfondo viene de lejos, del momento en el que Ciudadanos no prestó el diputado que le pedía el PP Catalán para poder tener grupo propio en el Parlament… de ahí viene la ruptura que dará paso al enfrentamiento abierto en cuanto se aprueben los presupuestos… y si no, al tiempo”.