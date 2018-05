Colmenarejo: “Catalá desató la tormenta en ‘Herrera en Cope’ y se mantiene”

El comentario de Juan Pablo Colmenarejo en ‘La Linterna’ comenzaba recordando la figura del periodista Antonio Herrero, uno de los líderes de la información radiofónica de los noventa, en el veinte aniversario de su muerte.

El director de ‘La Linterna’ destacaba que las palabras de Catalá con Carlos Herrera sobre el juez del voto discrepante del caso de la manada seguían marcando la actualidad del puente de mayo, “poniéndose al frente de la manifestación del juicio popular al tribunal de la audiencia de Navarra que ha condenado por abuso que no por agresión. Sin entrar en el fondo de la cuestión, y la más que justificada indignación y perplejidad, cada uno tiene que estar en su papel. La iniciativa política que tiene el ministro de Justicia es inmensa como el error cometido del que por cierto no se desdice”. Y concluye “el ministro, tal y como han dicho hoy a la COPE fuentes del ministerio de justicia, no se desdice pero en el Gobierno tampoco es que haya demasiado entusiasmo con su error. Porque señalar a un juez no es su competencia. Catalá desató la tormenta el lunes en el programa de Herrera el pasado lunes”.

Colmenarejo ponía en valor la carta de ETA desvelada el 25 de abril en ‘Herrera en Cope’ en la que la banda anuncia la desarticulación de sus estructuras pero que Colmenarejo aclara “la banda terrorista ETA no va a colaborar con la justicia para resolver los 358 asesinatos sin esclarecer, no pide perdón y sigue hablando de un conflicto del que no tiene la culpa”.

Y sobre los actos institucionales de la Comunidad de Madrid por el dos de mayo destaca la total ausencia de referencias a la recién dimitida Cristina Cifuentes.