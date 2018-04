Colmenarejo: “En el caso de la manada se juzgan las pruebas, no lo que se ve en televisión”

Juan Pablo Colmenarejo arrancaba su comentario “la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a nueve años de prisión más cinco de libertad vigilada a cinco individuos, conocidos como la manada, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, es decir con superioridad, cinco hombres contra una mujer, cometido durante los Sanfermines de 2016. Se les condena a estos degenerados por abuso que no por agresión sexual ya que el tribunal considera que no hay violación. Para que exista agresión sexual, según el código penal, debe apreciarse violencia e intimidación. El Tribunal por dos votos a uno así lo considera”. El director de ‘La Linterna’ ha destacado el voto particular de uno de los magistrados que pide la absolución porque sostiene que “en el video hay sexo en un ambiente de jolgorio en un entorno sórdido, cutre e inhóspito. El voto particular, al pedir la absolución, es una pista para las defensas de los condenado”. Y concluye “hay una notable diferencia entre el juicio popular y la sentencia de los jueces que aplican la ley. No juzgan por lo que ven en la televisión sino por las pruebas que se les presentan. Y de ahí la frustración al esperar que lo que se dice en la calle o en la televisión va a traducirse en una sentencia de los jueces profesionales. Que se pueden equivocar…sí y cabe recurso. O también se puede endurecer el Código Penal para que un hecho repugnante como el ocurrido en Pamplona sea una violación sin necesidad de golpes, desgarros y fuerza eficaz como dice la sentencia. Los jueces interpretan la ley sobre las pruebas que se presentan”