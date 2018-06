Las salas de música piden "ajustar a la realidad del sector" la nueva ley de espectáculos de Galicia

Nieto reconoce que la ley es "necesaria", porque la que había era del año 1983. Asegura que la nueva normativa tiene "cosas muy buenas" pero con respecto a su sector "no tiene los pies en la tierra". Apunta que no se ha tenido en cuenta la realidad de Galicia. Y advierte que algunas medidas que recoge la ley "mal interpretadas" podrían hacer llegar a desaparecer salas de música. No obstante, cree que aún se está a tiempo de mejorarla. "Necesitará un reglamento y queremos estar en el desarrollo del mismo para paliar los defectos que tiene", ha añadido.

ACCESO MENORES

La gerente de la asociación galega de salas de música ao vivo ha señalado que uno de los puntos más problemáticos de la ley es que no regula el acceso de los menores. La nueva normativa remite, en este caso, a la ley pertinente que regula esta cuestión que no es otra que la ley de drogodependencias de 2011 que prohibe el acceso de menores a locales que vendan alcohol siempre y cuando se esté celebrando un espectáculo. Es decir, explica Nieto, un menor puede entrar en un restaurante donde se vende alcohol pero no podría entrar en un local si se está celebrando un concierto porque se vende alcohol. "Penaliza la cultura y no el alcohol", ha subrayado. Asegura que esto se puede modificar como en otras comunidades como Madrid en las que se ha hecho el cambio. Cree que "todavía estamos a tiempo de hacerlo. Sólo es cuestión de voluntad y querer hacerlo".

SANCIONES

El incumplimiento de la ley supone, según Nieto, sanciones "altísimas y polémicas" para el sector. Son tan altas que "dos sanciones leves podrían suponer el cierre de un local" ha apostillado la gerente de la asociación galega de salas de música ao vivo.