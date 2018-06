El 20 de julio comenzará una nueva edición del festival de Cartagena, que esta edición realizará un Especial Dinamarca. El centro histórico de la ciudad ya está vestido con las tradicionales banderolas que adornan y anuncian que La Mar de Músicas ya está aquí. Hay que recordar que este año el 40% de las bandas serán femeninas. Texas, Soleá Morente, Nathy Peluso, Fatoumata Diawara, Morcheeba, Totó la Momposina o Cécile McLorin Salvant son sólo algunas de las artistas que estarán del 20 al 28 de julio en Cartagena, festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena que celebra esta edición su número 24. El compromiso de La Mar de Músicas con la igualdad irá más allá de la música, y es que las actividades paralelas del festival que se vertebran en torno a Dinamarca, recoge además a un grupo nutrido de artistas, cineastas y escritoras, tal y como se explica en la web oficial del festival.

En lo musical, por el Especial Dinamarca van a pasar bandas conocidas en el pequeño país nórdico como Whomadewho, Afenginn, Eivør, The Savage Rose, Bisse, Wangel, The Kutimangoes, Liima y Den Sorte Skole, y que vienen con ganas de abrirse camino más allá de sus fronteras. Ya lo hicieron Ruben Blades, Morcheeba, Texas, Gregory Porter, Salvador Sobral, La M.O.D.A o The Human League; los artistas que actuarán en el Auditorio Parque Torres, uno de los siete escenarios con los que cuenta este festival urbano, que se celebra en edificios y plazas del centro histórico de la ciudad portuaria.

Si el Auditorio Parque Torres congrega a las grandes figuras del festival, el Castillo Árabe es la sede para las propuestas más marchosas. Esta edición este espacio está reservado para los brasileños Liniker e os Caramelows, los congoloses Kokoko! y los ya mencionados por ser parte del Especial Dinamarca Wangel, Liima y Den Sorte Skole. Las entradas para los conciertos de pago ya están a la venta a través de la web del festival www.lamardemusicas.com Al igual que los dos abonos para todos los conciertos del Auditorio Parque Torres o los que se celebren en el Patio del Antiguo CIM.