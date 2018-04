Chris Ramos, gaditano en el Valladolid: «Será especial jugar ante el Cádiz»

A sus 21 años, Chris Ramos reconoce que “tengo muchas ganas porque es un partido especial ante el equipo de mi ciudad. Siempre ha sido un sueño jugar contra el Cádiz y ojalá pueda estar en el campo el sábado”.

Ramos no lamenta en exceso que el Cádiz CF no se haya fijado en él. Aunque ha sido un asiduo a Carranza incluso esta temporada, el jugador desvela que “es bonito que un club como el Valladolid se fije en mí y apueste de esta manera. He hecho las cosas bien y estoy contento con mi carrera”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA EN DEPORTES COPE