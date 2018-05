El top-manta genera a los pequeños comercios pérdidas de hasta el 60 por ciento en Barcelona

La organización remarca que, además, ha aumentado el nombre de manteros en la capital catalana hasta llegar a los 2.000 aproximadamente. Todos estos, asegura la plataforma, se están extendiendo hasta ubicaciones en los que hace años se hacía impensable verlos.

Fermín Villar, portavoz de la Plataforma contra el Top Manta, asegura que desde su denuncia impuesta el año pasado se empezaron a levantar talleres ilegales y se incrementaron las intervenciones de productos – 1,1 millones de artículos- y las denuncias -79,221-. Vista la efectividad de las operaciones, Villar se pregunta por qué no se sigue con el procedimiento.

Desde la Plataforma se ha denunciado, también, el grave peligro que supone para la salud del consumidor muchos de los productos propios del Top Manta, como las gafas falsificadas, que no cumplen con la normativa europea y utilizan materiales inadecuados para proteger el ojo de las radiaciones solares

El mismo portavoz ha remarcado también que hasta el inicio de la legislatura de Ada Colau, la plataforma y el Ayuntamiento habían trabajado siempre de la mano contra el fenómeno del 'top manta'; situación que, asegura, no se está dando ahora mismo. Afirma que la alcaldesa no tiene la sensibilidad que tiene con otros temas, y que no es consciente del sufrimiento que supone el 'top manta' para los pequeños comercio.

De esta manera, lejos de promover una represión contra las manteros que dé una mala imagen de la ciudad, Villar recuerda que el énfasis se debe poner en la prevención de estos casos, y, demás, en la detención del 'contagio' del comercio ilegal.