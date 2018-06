La UCAV y la URJC crean la revista científica EJIED

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han creado una nueva revista científica del ámbito de las ciencias sociales con la finalidad de ser una publicación de referencia internacional en el campo educativo.

La revista, con el título “EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT”, de acrónimo (EJIED), se publica completamente en inglés. Su comité científico está formado por prestigiosos investigadores internacionales y desde el principio se ajusta a los criterios de calidad de las principales plataformas de evaluación de las revistas científicas como Web of Science (WoS) y Scopus.

Los directores de la misma, los profesores José Gómez Galán y César Bernal Bravo, han manifestado que las revistas científicas tienen una importante labor de divulgación no sólo para los profesionales y expertos del campo educativo, sino para el resto de la sociedad, pues es el reflejo del trabajo de los equipos de investigación de las instituciones académicas y centros universitarios.

Los codirectores poseen una larga trayectoria profesional de más de 25 años en diferentes universidades, nacionales e internacionales, y han participado de manera continuada en importantes y acreditados proyectos de gestión científica de primer nivel.

La presentación de la revista ha sido realizada hoy en la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Los directores han mostrado su motivación para llevar a cabo el complejo trabajo, para el que cuentan, además, con todo el apoyo de las instituciones implicadas en el proyecto. Son conscientes de las dificultades de llevar la revista a los más altos estándares de calidad científica, para lo que necesitan su indexación en las más importantes bases de datos a nivel internacional y obtener el máximo impacto académico. El primer número está previsto que sea publicado a finales de este año.