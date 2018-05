Valeria Quer: "Mis primeros días sin mi hermana"

"Mis primeros días sin mi hermana". Este es el título de la última publicación en youtube de Valeria Quer. La desaparición y la muerte de Diana ha dejado un vacío profundo en ella. Ahora, valeria, quiere contar "la tortura que nos tocó vivir durante 500 días".

Valeria explica que "la noche que pasó la desaparición estábamos mi madre, mi hermana y yo en el sofá y no íbamos a salir. Íbamos a ver una película. Pero en un momento dado mi hermana dijo que una amiga le había dicho que fuera y se cambió, se maquilló y se fue".

Cuando salió de casa "me dijo "Adiós, Vale". Me dio un beso y se fue por la puerta".

"Mi madre le mandó un mensaje a mi hermana diciéndole que si necesitaba algo, que si quería que la recogiera, pues que la avisara, pero mi hermana siempre ha sido así, que no ha querido molestar mucho. Por no hacer levantar a mi madre se volvió a casa caminando".

Fue su madre quien le dijo que Diana no había vuelto a casa: "Me dijo: 'Valeria que tu hermana no está'. Al principio no me lo tomé como nada raro y pensé que se había quedado a dormir en casa de una amiga". Por eso contestó a su madre "a mi hermana no le habrá pasado nada, estará bien, no te preocupes".

Pero diana no llegaba: "Pusimos la denuncia y nos fuimos a casa. Nos bajamos los edredones para dormimos las dos en el sofá. Y nuestros días se basaban en estar en el sofá con la televisión puesta esperando noticias, esperando noticias que no llegaban. Viendo cómo se desarrollaba todo y no había novedades".

"Esos días no los recuerdo muy bien porque fueron unos días bastante difíciles como que no me lo creía aún, que no era posible. Básicamente nos la pasamos así, esperando noticias, esperando noticias, esperando noticias. Son días muy malos, difíciles de recordar, están como borrosos".

Declaración de intenciones para terminar el vídeo: "Espero que os haya gustado y me sigáis pidiendo más de lo que queráis que hable. Os seguiré hablando de la relación con mi hermana en otros vídeos y bueno lo que vosotros me pidáis. Un besito grande y nos vemos en el próximo vídeo".

Este vídeo cuenta ya con 26.803 visualizaciones

Diana Quer desapareció el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) y su cuerpo fue encontrado el pasado 31 de diciembre de 2017 en el interior de un pozo en una nave industrial de Asados, en Rianxo, tras la confesión del presunto homicida, José Enrique Abuín, alias 'el Chicle'.