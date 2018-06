Southwest Airlines pide a una mujer blanca que demuestre ser la madre de su hijo mestizo

Mujer blanca, niño mestizo ¿será su hijo? Esto es lo que una trabajadora de la compañía Southwest Airlines se debió preguntar cuando vio a Lindsay a Jordan intentar embarcar en un vuelo hacia Oakland.

Lindsay y su prometido, que es aforestadounidense,no daban credito a los que estaba pasando pero hicieorn todo lo que se les pidió: mostraron a la trabajadora el pasaporte del bebé, el certificado de nacimiento de Jordan y varias publicaciones en Facebook.

¿Pudieron viajar? Sí, el incidente se resolvió pero también se llevaron un mal rato. Así lo cuenta la propia Lindsay en su cuenta de twitter:

"Fue degradante e insensible, por no decir ineficaz. Hubiésemos perdido el vuelo si no se hubiese retrasado. Os recomiendo formar mejor a los empleados para evitar que esto le pueda ocurrir a otras personas".

@SouthwestAir it was demeaning and insensitive, not to mention inefficient. Would have missed flight if it was not delayed. I would advise better training for employees to avoid this happening to others