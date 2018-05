Los periódicos ante un Rivera que "rompe el constitucionalismo"

Congreso de los Diputados. Miércoles 9 de mayo. Albert Rivera canta el Gordo. Considera que el Ejecutivo no está defendiendo como debe la legalidad en Cataluña y por ello le retira su apoyo a la aplicación del artículo 155. ¿Por qué? "Una acumulación de factores por la forma en la que se ha aplicado la intervención en Cataluña", así es como lo explican desde Ciudadanos

Los editoriales de los principales periódicos coinciden en que la maniobra de Rivera, que se produce días después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) haya concluido que el PP saca 1,6 puntos al partido naranja, solo puede beneficiar a los independistas.

ABC subraya que Albert Rivera se equivocó. “Un grave error de ciudadanos”, así titula su editorial ABC que destaca que “la unidad constitucionalista frente al separatismo debe quedar al margen de estos excesos verbales que se dedican el PP y Ciudadanos (…) El PP también se equivocaría si aceptara con satisfacción esta ruptura del consenso contra el independentismo, sólo para poder afear la conducta de Ciudadanos ante el electorado conservador (...) Albert Rivera debe rectificar cuanto antes y dejar sin efecto la retirada de su apoyo al Gobierno. Dentro del consenso puede influir más y mejor que fuera de él”.

De inoportuno y oportunista califica el editorial de EL País “Rivera se equivoca”, “El golpe de timón de Albert Rivera respecto a la aplicación del artículo 155. Inoportuno porque se produce cuando parece abrirse camino la formación de un Govern independentista viable (…) Oportunista porque la retirada de su apoyo al Ejecutivo (…) debilita al bloque constitucionalista”.

Y va más allá: “El PP, con Rajoy a la cabeza, ha optado por una estrategia suicida. Sabedor de que Ciudadanos lamina su base electoral, maltrata a su socio de gobierno sin tener en cuenta que las fisuras entre ambos le pasan más factura al PP, el partido que desde el poder no supo desactivar en su momento la amenaza del independentismo unilateral hasta que el desafío estalló en el otoño pasado. A Rivera hay que pedirle sentido de Estado, el que Rajoy no tuvo durante sus años de oposición al PSOE sobre Cataluña. “

De "oportunista" tilda también La Razón "El juego de Albert Rivera”. El periodico expone los motivos para hacer esta afirmación.

“Parece obviar Rivera que la aplicación del artículo 155 no implica el establecimiento de un estado de excepción que suspenda las garantías constitucionales de los catalanes, y por otra, que el objetivo que buscaba el Estado, el restablecimiento del orden jurídico y democrático, está básicamente cumplido con la elección del nuevo Parlamento autonómico, en el que, pese a haber resultado el partido más votado, Ciudadanos ha preferido mantener un inexplicable perfil bajo.

También quiere ignorar Albert Rivera que el Gobierno de la nación no puede interferir en los procedimientos judiciales en curso y que cualquier iniciativa en este sentido debe contar con el máximo respaldo jurídico. ”

El Mundo, en la misma línea, sostiene en su editorial "PP-Cs: una pugna cada vez más acusada” que “cabe exigir responsabilidad a todas las fuerzas constitucionalistas. El desafío secesionista no se ha extinguido y, en consecuencia, cualquier respuesta del Estado pasa por preservar la máxima unidad política”

El independiente hila fino con su artículo “Rajoy y Rivera, condenados a la ruptura”. Es previsible que al 155 le quede poco tiempo. “Rivera ha colocado el foco de su amenaza en Cataluña. Sabe que posiblemente la semana próxima se produzca la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat, del gusto de Puigdemont. Y da por hecho que, tras la constitución del nuevo gobierno catalán, el 155 decaerá.

Por tanto, su apoyo al 155 no tiene mucho valor. Lo que augura la amenaza del líder de Ciudadanos es que ya no habrá consenso sobre Cataluña, lo que haría imposible una unidad de acción del bloque constitucionalista. La cuestión no es baladí y pone en riesgo un consenso básico para el estado”

El Español, que también considera que lo principal es “combatir el nacionalismo” se desmarca en su opinión sobre Ciudadanos “Cs apuesta por cambiar las cosas para no volver a lo de antes”. En su editorial “En Cataluña no se puede jugar al empate” señala que “el distanciamiento del PP en este asunto supone reconocer implícitamente que se equivocó al apoyar en su día un 155 light para convocar elecciones de inmediato.

Frente a la posición del Gobierno, que aspira a quitarse de en medio cuanto antes con la investidura de un nuevo president, Cs apuesta por cambiar las cosas para no volver a lo de antes, que es muy parecido a lo de ahora. Ese debe ser el camino: combatir el nacionalismo”