Pepe Castro pide perdón a la afición y anuncia que se tomarán "las medidas oportunas" sobre N'Zonzi y sobre el club

El Presidente del Sevilla atendió a los medios el día después de perder la Final de Copa del Rey frente al Barcelona: "Pido perdón, todos estábamos ilusionados y el equipo no dio la talla. Como Presidente tengo que pedir perdón y tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Tenemos Consejo de Administración el martes. Hay que tener cabeza fría. Lo más importante es que hemos dado un golpe a uno de nuestros baluartes como es la afición. Con N’Zonzi vamos a aplicar lo que consideremos oportuno. Él ha pedido perdón. Estamos en contacto con Montella y seguiremos hablando, pero la experiencia me dice que hay que tener cabeza fría. Ayer no competimos, y nadie puede estar contento. Quedan puntos suficientes para entrar en Europa y tenemos que estar unidos. Ahora estamos enfadados".