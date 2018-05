Nacho: "Lo que he hablado con Piqué son cosas nuestras, queda entre nosotros"

Nacho, defensa del Real Madrid, no quiso revelar qué le dijo Piqué al descanso: "Las decisiones de árbitros y polémicas las dejamos a la prensa que os gustan más. He visto que se ha liado algo por lo que me ha dicho Piqué, pero al final, nada, queda entre nosotros. No queremos hablar de los árbitros, aunque ha habido acciones llamativas y podrían haber pitado más a nuestro favor. En líneas generales, estamos contentos con nuestra actuación. Si el VAR sirve para ayudar y es dinámico, bienvenido. Si los compañeros han decidido no tirar el balón fuera con Suárez en el suelo, habrán pensado que no era nada".