Florentino Pérez, en Tiempo de Juego: "Cristiano está contentísimo porque tiene cinco Copas de Europa, como yo"

El presidente del Real Madrid habló en COPE tras la 13ª Copa de Europa: "He disfrutado mucho de todas las finales, pero ya me he acostumbrado, parece algo normal. No tenemos 13 Copas de Europa, tenemos 23 junto a las de baloncesto. Cristiano ha estado cariñosísimo, no tengo nada que decir. Él también está contentísimo porque tiene cinco Copas de Europa, como yo. Tiene contrato con el Madrid y no hay ninguna otra posibilidad"