This is Fútbol, capítulo 329 (14-05-2018)

Esta semana, en This is Fútbol, acompañamos al Atlético de Madrid en la búsqueda de un título europeo, en la antesala de la final de la Europa League, en Lyon, contra el Olympique de Marsella. Participan Maldini (min 12), Petón (min 17), Alain Valnegri (min 27) y David de la Peña. Además: entrevistas a Javi Gracia, técnico del Watford (min 37); y Luis Alberto, mediapunta de la Lazio (min 57). El histórico descenso del Hamburgo (min 80). El mejor once de la Premier, con BeSoccer (min 3). La última hora del Liverpool, con Dani Gil. Final de la Liga portuguesa, en el Cybercafé (min 90). Con Ariel Judas, todo el fútbol de América (min 97). Y con Toni Padilla, una movida final de Copa griega, pitada por un árbitro español (min 103).