Rudy Fernández, en El Partidazo de COPE: "He intentado ser el Rudy de siempre"

Hablamos con el MVP de la final tras ganar la Liga ACB: "He intentado ser el Rudy de siempre, los roles cambian y hoy me he sentido bien. No he sido yo solo el MVP, muy contento de haber podido conseguir un título más con el Real Madrid. Hemos llegado cansados. DEsde que ha llegado Laso, ha hecho un trabajo muy serio y cuando las cosas van bien es fácil el ambiente, y cuando hay ambiente, se consiguen los títulos"