Griezmann: "Cuando me fui de mi casa con 14 años quería ganar copas y ojalá pueda ganar más"

El francés habló en Bein tras ganar la Europa League con dos goles suyos. Después, habló ante la prensa: "No es momento de hablar de mi futuro, personalmente quiero disfrutar de mi partido y de haber ganado un título. Era un sueño ganar un título con el Atleti, con el Cholo y mis compañeros, que me llevo muy bien. No pudo ser con la Champions y dije que ya era mi turno. El Cholo me ha hecho mejor jugador".