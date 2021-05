RockFM ficha a Loquillo para presentar su nueva serie: 'La Mafia del Baile'

Hace unos días Loquillo estrenaba en exclusiva para RockFM el nuevo videoclip de su clásico “La Mafia del Baile”, que dio nombre al tercer disco del legendario artista. Pero él, no podía quedarse solo con eso, no se conformaba, y por ello, el próximo lunes, 31 de mayo, a las 21h, Loquillo vuelve a RockFM, su casa, para revolucionar la emisora y presentar un nuevo programa que no dejará indiferente a nadie.

En “La Mafia del Baile”, por primera vez será él el entrevistador y no el entrevistado. El artista compartirá con los oyentes de RockFM unas conversaciones inéditas con cinco líderes de opinión, cinco rostros conocidos e influyentes en la cultura de este país.

Ramoncín, Dani Martín, Marc Ros, Iñaki López y Alfred Crespo serán los protagonistas de este programa especial. Todos ellos tenían muchas cosas que contar y por fin han encontrado a Loquillo, un colega con el que hablar abiertamente, sin prisas, sin pelos en la lengua y lo más importante: sin censura.

Sus seguidores, fanáticos del género, y oyentes de RockFM podrán descubrir lo que nunca han compartido con nadie, verdades como puños que hasta ahora se habían guardado.

Seis capítulos que se podrán disfrutar desde el próximo lunes y durante toda la semana que viene en directo y a partir de las 21h en RockFM y que se recogerán, junto a las anécdotas del programa, los “fuera de cámara”, y contenidos exclusivos, en rockfm.fm

Loquillo vuelve a RockFM pero para el artista, la emisora es más que conocida. Loquillo se estrenaba en la emisora presentando su primer programa de radio: “Cruzando el paraíso”. En él, repasaba, junto a su banda, las mejores canciones de la historia década a década. Un programa único en el que se destacaban los pequeños detalles que necesitaban los que aman la cultura del rock.

Este “amor incondicional” por el género, por esta forma de vivir, lo reflejará de nuevo Loquillo en su nuevo programa, “La Mafia del Baile”, y con toda seguridad, se convertirá en todo un referente de los programas radiofónicos de autor.

RockFM, además de pinchar las mejores canciones de las bandas que han hecho historia, también apoya y fomenta la cultura del rock en todas sus vertientes. Puedes acceder a todo el contenido de “La Mafia del Baile” en www.rockfm.fm.