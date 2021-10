Música en directo y solidaridad se dan la mano en un CADENA 100 Por Ellas 2021 inolvidable

¿Quién no recurrió a la música en algún momento del confinamiento para descargar las emociones fruto del desconcierto? ¿Quién no ha deseado, durante meses, poder volver a escucharla en vivo y en directo y dejar atrás toda esa etapa de aforos restringidos y de experiencias a través de una pantalla? CADENA 100 Por Ellas regresaba este sábado, 23 de octubre, para demostrar lo importante que es compartir, en vivo, lo que remueve la música. Esa sin la que no sabemos vivir y que, durante tres horas, puso los vellos de punta a los afortunados que consiguieron una entrada para el evento solidario y musical más importante del año.

Empezando por la espectacularidad de la actuación con la que se daba la bienvenida al público de un WiZink Center entregado. Ele & Gospel Factory se encargaban de entonar las primeras notas. Las de canciones míticas como 'Medley: Un Granito De Arena', 'Girl On Fire', 'Uptown Funk', Viva La Vida y 'I Still Haven’t found what i’m looking for'. Una puesta en escena que era la antesala perfecta para dar paso a la primera de las artistas en cartel, Malú, que volvía a ponerse delante del público por primera vez desde hace casi 3 años. Así que, una ocasión como esa no merecía menos que los 14 cañones de fuego y seis bombas de humo con las que aderezar los temas que traía preparados: tras una intro bien generosa, porque la vuelta tenía que ser por todo lo alto -y lo fue-, era el turno de ese 'Secreto a Voces' con el que presentó su último disco, 'Mil Batallas', para cantar posteriormente 'Se Busca' y 'Blanco Y Negro'. "No os podéis imaginar las ganas que tenía de verme en este escenario, de veros aquí. Gracias, sois la leche", decía muy emocionada la cantante.

Lo que venía después, no desmereció a ese arranque lleno de fuerza. Eso sí, antes de escuchar a dos nuevos amigos sobre las tablas, Javi Nieves y Mar Amate, presentadores de '¡Buenos días, Javi y Mar!', daban las buenas noches a Madrid y agradecían la presencia al público. "No os podéis imaginar la emoción que nos produce a todo el equipo de CADENA 100 veros al otro lado, divertirnos, pasarlo bien y poner mucha música", comentaba Mar. "Habéis agotado las entradas en un tiempo récord, gracias por la confianza y por contribuir en la lucha contra el cáncer. Afortunadamente podemos estar aquí y decir que estamos colaborando formando parte de este movimiento", añadía Javi.

Álvaro de Luna, en acústico, no podía ofrecer otra cosa que no fuera ese 'Juramento Eterno De Sal' con el que lleva un año sonando en Cadena 100, muy emocionado de poder colaborar con la causa. "Buenas noches, qué tal, cómo estáis, nosotros estamos mejor, es un honor y un privilegio compartir escenario por una causa tan justa como esta, gracias por darnos la oportunidad de colaborar con esto. Va por ellas", exclamaba. Efecto Pegatina continuaban, provocando que la gente bailara, como buenamente podía y sin levantarse del asiento, al son de 'Ahipamí'. Además, llegaban con exclusiva: "¡La locura ya llegó! Qué bonito, gracias Madrid. Vamos a darles una super noticia, esto se va a repetir, vamos a hacer una gira conciertos Barcelona, Murcia, Valencia y Madrid, habrá que gritar fuerte para que esté en San Isidro en las fiestas madrileñas. Gracias, os queremos".

James Blunt ponía la nota internacional a la noche, con la sensibilidad que le caracteriza, cantando 'Love Under Pleasure'. Mateo&Andrea daban paso a Conchita que, tras el éxito de hace 10 días en el Teatro Rialto con su parada de 'La Orilla' en la capital, interpretaba una canción tan especial para ella como lo es 'El Viaje' a piano y voz. "Qué increíble es estar aquí cantando por ellas", decía. También ese 'Haz Que Merezca La Pena' que tan buen rollo genera, un sentimiento muy necesario en tiempos de postpandemia. Llegaba al escenario de CADENA 100 Por Ellas Sergio Dalma. A punto de lanzar nuevo disco, 'Alegría', no quiso fallar a una cita solidaria en la que ya se siente como en su casa. 'La Noche de San Juan', de ese álbum que tiene en el horno, se mezcló con dos de sus clásicos más tarareados en el mundo. "No os podéis imaginar la alegría de reencontrarnos, de pisar este escenario en una noche mágica.

Si cada año es especial, este año mucho más. Por todas vosotras, nuestro cariño, nuestra entrega. Os invitamos a bailar, a bailar pegados", presentó su mítico 'Bailar Pegados'. Que dio paso a otra de sus canciones más famosas, 'Galilea'. Los viejos roqueros, nunca mueren; las canciones de Dalma, tampoco. "Por ellas, por vosotras. Esta noche Galilea no se viste de rojo, ¡se viste de rosa! ¡Vamos!", dijo haciendo un guiño a todas las luchadoras. Antonio Orozco daba otro chute de energía a la velada, que avanzaba con paso firme a ese momento cumbre que es todos los años la interpretación del himno oficial.

Eran Christian Gálvez y Víctor Parrado, conductores de 'De sábado con Christian Gálvez', quienes le presentaban para que desde su voz salieran la melodía de 'Entre Sobras Y Sobras Me Faltas'. El artista sorprendió con un emotivo discurso que puso la piel de gallina a todos los asistentes y pidió que encendieran sus linternas para hacer el momento aún más emocionante. "La vida es caprichosa, nadie está preparado para enfrentarse a nada así. Me gustaría mandar un abrazo de concordia y a todos los que lo están pasando mal, decirles que no están solas, que no están solos, estamos aquí todos. Os quiero pedir que encendamos una luz por todos y todas las heroínas que están en su casa para decirles desde aquí que no están solos, por todos los héroes que están y por los que no están. Por todos", dijo antes de empezar a cantar otro de sus clásicos, 'Mi héroe'. Un instante este cargado de sentimentalismo, perfecto contraste para esa salida a escena de nuestros compañeros de '¡Buenos días, Javi y Mar!' Antonio Jimeno y Fernando Martín. Ellos se encargaban de dar una nota simpática a la noche, desde ese sentido del humor que imprimen a las mañanas detrás del micrófono. También de hacer saber quién era el siguiente en salir a la palestra: ¡Melendi!

Melendi, creador del himno de 2019, la última edición en directo que se había celebrado hasta la fecha, hacía toda una declaración de intenciones con su arranque: 'La Boca Junta'. "Es un placer estar aquí un año más. Gracias a todos, como siempre, estáis ahí, en pocos minutos agotasteis las entradas, la solidaridad sigue ahí. No quiero imaginar lo mal que lo han pasado algunas personas este año. Estamos aquí para poner un pequeño grano de arena y vamos allá", decía emocionado.

De entre su repertorio, también eligió tres de esos temas que cualquier amante de la música nacional de las últimas dos décadas, tiene grabadas a fuego en la memoria: 'Cheque Al Portamor', 'Tu Jardín Con Enanitos' y 'Lágrimas desordenadas'. Era el momento de Pablo López quien, tras ser presentado por Antonio Hueso, conductor de 'Hueso en CADENA 100', se lanzaba a los brazos de su 'El Mejor Momento', casi una premonición para lo que estaba por llegar. Con su inseparable piano, sorprendió a todos con un discurso en el que explicaba la historia de la canción, himno que compuso en 2014 para CADENA 100 Por Ellas. "Qué guay. Esto es muy bonito, quiero daros las buenas noches con alegría, con amor, con la libertad de querernos, gracias por lo que hacen ustedes. Me siento en casa aquí, lo he dicho mil veces, quiero cantar contigo por eso estoy solo con un piano. Voy a cantar la primera canción que sonó aquí en esta radio, por ellas y por todas". Además, recordó otros himnos desde el inicio de la historia de este concierto, hace 9 años.

Al terminar, era la creadora del himno de esta edición, Vanesa Martín. 'Soy' sonaba, por primera vez, en directo y en todo su esplendor. "Quiero decirles que para mí es un honor y un reto haber escrito esta canción que en cierto modo pretende ser y pretendo hacer un homenaje a todas las mujeres y familiares, parejas, amigos, porque esta enfermedad es de todos”. Con las miles de gargantas presentes en el recinto demostrando las ganas que hay de este tipo de actuaciones. 'Complicidad', 'Arráncame', 'Polvo De Mariposas' y, por último, 'Y vuelo', eran el broche perfecto a una velada en la que la mejor variedad musical, la solidaridad y los buenos momentos cargados de emociones se dieron la mano, por fin, de nuevo en vivo y en directo. "Nos despedimos con una canción que llena de vuelos nuestros sueños. ha sido un año tremendamente difícil, muy duro, por suerte parece que vamos arañando algo de normalidad", se despidió la artista de todos los presentes.