Francotirarock revela lo primero que hará la gente tras la cuarentena: “Cagar sin que me oiga nadie”

El otro día Sayago y yo pusimos una pregunta en Instagram: si mañana nos dejaran en libertad total, ¿qué es lo primero que haríais? Mucha gente respondió y lo que más lo petó fue: ir a mi casa a ver a mi madre. Les hace falta rematar “porque mi padre estará en el bar”. Porque la segunda que más opciones tuvo fue “ir al bar a tomar una caña”. A ver si va a estar tu padre. También había alguna respuesta rara como la de una chica que quería “tener la sensación de ir patinando”. Si quieres saber la sensación de “ir patinando” no tienes más que asomarte a la ventana. Hay niños en horario de los abuelos y abuelos en horario de niños...

Cagar sin que nadie te escuche

Otro ponía: quedarme en casa solo. Fíjate el poder de convocatoria que hemos tenido que nos ha respondido hasta Macauley Culkin. Luego hay quien ha recordado pequeños derechos, que no aparecen en la Constitución, pero que los tenemos. ¿Qué es lo primero que haría? Cagar sin que nadie lo escuche. Lo pasamos por alto, pero qué importante es eso. Llevar dos meses metido en una casa, atado, para que cuando salgas del baño lo primero que escuches sea a tu compañero de piso diciendo: “estás sueltecito eh”. Otro quería ir a tomar “calimochos con los colegas” y ha recalcado tanto “calimocho” que he olido el serrín del bar. Me ha trasladado a los 80.

Irse al Caribe y cerrar los ojos

Una chica decía que quería ir a una playa del Caribe y “vivir la sensación de libertad”. Sensación de libertad y de que tienes pasta, porque también hay playa en Almuñécar. Irte a la playa para cerrar los ojos, pues vive la sensación en casa por la mañana. Otro quería ir a una playa nudista, le dije: pues corre por la casa en pelotas a lo loco. Ya lo hizo. Sus padres fliparon.

El deseo de los moteros

Luego ha habido mucho motero. Uno decía: “rodar con la moto hasta que me sangre el culo”. Que me ha encantado la expresión. Solo falta: firmado un ángel del infierno con almorranas. Otro motero decía: “rodar con la moto y hacerme la España vaciada”. Cuidado que vaciada es un decir, que hay gente, frena en los pueblos. A ver si te vas a llevar a la del “me han fumiñao” por delante. Luego había uno que decía: “coger la moto y hacerme 200 km solo para tomar un café”. Firmando: Juan Valdés y su burra. Otro quería coger el coche, poner RockFM y recorrerse toda la península ibérica. Aunque tampoco te calientes, no te vayas al Algarbe, que no nos llega la antena.

Yo, cogería el coche, pondría RockFM, y me iría al pueblo. Allí tengo la familia, los amigos, el bar... Todo lo que ha puesto la gente. Pero, sobre todo, tengo una casa grande de pueblo con las paredes de adobe. ¿Que para qué la quiero? Para cagar sin que nadie me escuche.