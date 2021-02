Christian Gálvez y Víctor Parrado, 'De sábado' en CADENA 100: "Queremos que la gente se ría"

Christian Gálvez y Víctor Parrado aterrizan en CADENA 100 para revolucionar los sábados de la radio musical española. A partir de este 13 de febrero, en un día tan emblemático como el Día Mundial de la Radio, de 9 a 14h, ofrecerán una experiencia total llena de entretenimiento, música, entrevistas, grandes invitados, juegos, concursos y muchas sorpresas.

Ambos son dos grandes en sus respectivas carreras, Christian, en la comunicación, y Víctor, en el universo del humor. El tándem que forman es único y para darse cuenta solo hace falta verles en acción unos segundos.

Desde la emisora hemos querido conocerles en primera persona y saber con sus propias palabras, sensaciones, qué encontraremos en el programa e intimidades que nos acercan a conocer mejor a los nuevos locutores de CADENA 100 en lo profesional como equipo, pero también en lo personal cuando nadie les ve.

Christian Gálvez y Víctor Parrado, en primera persona

Bienvenidos a CADENA 100 y a esta increíble aventura que comenzáis juntos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo afrontáis este proyecto?

CG: ''Estamos muy contentos porque seguimos trabajando juntos. Es la evolución que deseábamos. Empezamos en Rock Fm por febrero o saltar a CADENA 100 es increíble. Estamos felices por hacer que pueda convivir en un mismo formato humor, música, entrevistas, entretenimiento...''.

VP: ''Suscribo todo lo que dice Christian. Estamos felices de hacer humor y que la gente también intervenga''.

¿Qué vamos a ver en 'De sábado con Chritian Gálvez?

CG: ''Nos hemos encontrado con un equipazo que quiere luchar por la champions. Venimos a disfrutar, a entretener y a aprender. Somos de dos mundos diferentes del entretenimento y vemos a aprender también. Lo vamos a pasar bien y que la gente decida quedarse no solo por las personas que estamos, sino por lo que se van a encontrar''.

¿Secciones que podremos ver?

CG: ''La gente tiene que ir descubriendo el programa poco a poco, casi como nosotros. Porque aunque hay muchas cosas decididas, también vamos a ir conociendo mucho gracias a la evolución del propio. Hay que reseñar que el oyente y la audiencia va a ser muy protagonista porque vamos a pedir una participación muy activa. Serán muchas las ocasiones en la que daremos el testigo al oyente y seremos nosotros los meros espectadores.

Que la gente venga a dejarse llevar, que fluyan y que recuperemos un poco juntos la alegría que tanto se necesita en este momento. Además, en el programa, como no podría ser de otra forma, no solo estemos nosotros, la mejor variedad musical estará muy presente. También los artistas y nombres relevantes de la cultura, entretenimiento, ocio, información, divulgación, etc.''.

¿Protagonistas que os gustarían que pasaran por vuestro micro?

VP: ''A mí me encantaría entrevista con Chayanne. Soy fan número uno'', cuenta entre risas.

CG: ''No tenemos límite de juego. Está todo abierto, hay mucha flexibilidad para generar momentos especiales de diferentes universos: danza, deporte, cultura, música, cine. Entretenimiento y Divulgación. Abierto a todo el mundo de personas que tengan que compartir algo con nosotros. Claro que habrá vips, pero la gente que escucha será clave, porque al final hacemos el programa para esa gente''.

Está claro que vuestro sábado va a cambiar por completo desde este 13 de febrero, ¿cómo era un sábado normal para vosotros hasta ahora?

CG: ''Mis sábados eran tranquilos, practicaba artes marciales... Ahora he pasado las claras al domingo. Pero muy tranquilos en casa''.

VP: ''Para mí los sábados son día de descanso, porque por la noche tengo teatro y era descansar, pero ahora feliz y muy ilusionado de venir aquí''.

Hacéis un gran equipo, ¿desde cuándo sois amigos?

CG: ''Fue en una conferencia que me invitaron de Infojobs para hablar de Leonardo Da Vinci y dar como una charla motivacional. Víctor presentaba el evento y me pareció un grande. Víctor trabajaba ahí y fue evolucionando hasta dar un giro a su vida. Yo viéndole solo pensaba lo 'cracks' que era y siempre me dije que si algún día hacía algo me gustaría contar con él'', cuenta con orgullo.

VP: ''Hace como un año yo salía del teatro y recibí una llamada a las 1 de la madrugada y miré la hora para confirmar que no estaba loco. Me propuso hacer un programa juntos y yo le pregunté que por qué había pensado en mí. Desde entonces nuestra amistad ha ido más'', cuenta. Y destaca en referencia a esta etapa: ''Lo que queremos es que la gente se ría y disfrute con nosotros del buen rollo que creamos''.

¿Qué os aportáis el uno al otro y que os ''pone nerviosos al uno del otro''?

VP: ''Debo decir que para mí, que vengo del mundo del teatro, tener al lado a uno de los mejores comunicadores del país es brutal. Aprendo mucho en tema de ritmos y tema de comunicar. Tiene una capacidad brutal de empoderar al otro y de hacer grande al que tiene al lado. Me hace mejor profesional y mejor personal. Ahora, sobre lo que me pone nervioso de él... pues que me corrige mucho por el tema de que hablo muy rápido y me como palabras. Pero claro, es que él habla demasiado bien'', explica divertido.

CG: ''Siempre he considerado que el trabajo en equipo me hace mejor persona y me hace más feliz. Después de estar 13 años solo ante la cámara solo, yo quería poder compartir en esta etapa esos momentos de protagonismo. Sobre todo en radio, que es un espacio que no había profundizado mucho. Porque aunque sí que he hecho cosas, hasta ahora no había liderado nada en este espacio. Al lado de Víctor, pues explota un humor inteligente y emocional, que lo mezcla a la perfección, eso me gusta mucho. No solo en lo profesional, sino también en su vida. Además, tiene un don para la improvisación. En definitiva, en esta etapa en la radio, con Víctor soy mejor porque hace que trabaje feliz y que me lo pase bien'', explica el presentador. Pero también tiene claro lo que le pone nervioso de su mano derecha: ''Lo que me saca de quicio... pues que te llama para una cosita y te tiene 40 minutos al teléfono', ríe.

La radio musical está cambiando, en un momento clave en su historia, ¿cómo la veis en este momento?

CG: ''Al final, nosotros hacemos un programa de radio, pero la gente ya no solo lo va a escuchar, también lo verá o podrá ver a la carta desde CADENA100.es y el Youtube de CADENA 100, etc. La radio se está adaptando a los nuevos modelos de consumo. Ya no es oyente al uso. Ahora es Oyente/Espectador/Consumidor bajo demanda. Algo que está haciendo muy bien la radio, al igual que la tele, es que cubren las necesidades que tiene la sociedad hoy. La radio se hace para que se escuche, pero realmente hay que escuchar qué quiere la gente y creo que aquí eso se está haciendo muy bien'', cuenta.

''El directo siempre es mejor, porque es la rabosa actualidad, pero también se podrá ver también en muchas plataformas diferentes. Siempre se va a poder escuchar, qué necesitáis y cómo podemos adaptarnos para suplir las necesidades. Esto hace grandes a los medios de comunicación'', destaca.

VP: ''Suscribo cada palabra de Christian Gálvez. Esa manera tan amplia de llegar a la gente va a ser muy positivo. Todo va a fluir de forma natural y no faltará el humor. Sea por donde sea que nos escuchen o vean va a ser una oportunidad para llegar a la gente''.

Os estrenáis además en un día fundamental para el medio: EL DÍA DE LA RADIO. ¿Qué es lo que más os gusta?

CG: ''Los dos vivimos esto desde el mayor respeto. Estamos aprendiendo, somos hombres de radio en ciernes y empezar en un día tan especial no podemos hacerlo de otra forma. Creo que es una señal hacerlo ese día, pero desde el mayor de los respeto y con la pasión total con la que hacemos nuestro trabajo''.

VP: ''Respeto al medio, a los compañeros que llevan años en antena, poder complementar y aportar con lo que ambos traemos de nuestros diferentes mundos. Compartir y sembrar semillitas''.

GH: ''Poder compartir con parte del equipo que lleva tantos años en la radio, en la que confiamos plenamente, nos destensa mucho'', reconoce.

¿Cómo es empezar un proyecto tan ilusionante en un momento de la vida como este?

CG: ''Aquí me tengo que poner un poco serio. Estamos hablando todo el tiempo de las consecuencias económicas del ahora y del mañana, pero no se habla tanto de las consecuencias psicológicas del ahora y del mañana. Lo que nosotros queremos es, sabiendo que la gente puede estar mal -porque tiene derecho a estarlo-, poder ofrecer la oportunidad que si quieren desconectar y pasar un rajo 'guay', aquí estamos. Pero esto no quita que la gente tenga derecho a sentirse como quiera en este escenario. La gente que quiera cachondeo, reírse y desconectar estamos aquí. A los que no quieran eso, que también tenga la oportunidad de pasarse un ratito y que tengan un rayo de luz'', relata.

''En mi caso en particular, durante estos meses, es la primera vez en la que he estado en ''barbecho'' desde el punto de vista profesional de cara a la librería, porque delante no: hemos trabajo el un libro, proyectos en televisión, digital, productora. Hemos estado haciendo pequeñas cositas. Hemos sobrevivido no porque hayamos sido los mejores, sino porque nos hemos sabido adaptar en esta situación. Qué podemos hacer o qué podría hacer para que seamos más felices. Con los libros o con Pasapalabra en aquel momento, el caso es entretener y hacer un poquito feliz a la gente es algo que siempre me ha llenado. Al igual que ahora'', cuenta.

''En definitiva, te das cuenta de que no todo es siempre es personal y no todo siempre es importante. Siempre pensé que esto nos haría a todos mejores y no. Los que son buenos lo son ahora más y lo que son malos son peores. Aquí esperamos a esos buenos que ahora son mejores, aquellos que quieran pasar un buen rato y a los que no quieran esa rato, pero que en lo más profundo de su ser saben que lo necesitan'', concluye.

VP: ''Además, queremos también dar la bienvenida a esas personas a las que al final que va poco a poco retomando su rutina. La vida está claro que nos ha parado, la gente está en otra energía y no avanzamos a la misma velocidad a lo que hacíamos antes. Queremos invitar a toda esa gente que va en su movimiento, su ritmo, que se sumen a esta vibra y energía nueva que vamos a proponer. En definitiva, generar pequeños impactos positivos y ayudar un poquito a sembrar semillas de alegría. En mi caso he tenido que hacer reír a través de una pantalla y ver que la gente también sonríe con una mirada''.

Y Víctor, ¿tú? En tiempos tan difíciles, ¿qué te inspira a hacer humor?

VP: ''Yo creo que es algo recíproco. Yo voy con la idea de mejorar ese ratito en la gente y son ellos los que acaban de regalarme lo mejor de sí mismos a mí. Recuerdo una anécdota del año pasado, cuando las cosas estaban empezando a salir del confinamiento, que solamente vinieron 12 personas al teatro y recuerdo que le dije: ''mamá, hoy solo 12 personas''; y ella me dijo: ''12 guerreros''. Con lo que me dio en toda la cara, porque es verdad, hay que darlo todo por esas personas. A pesar del miedo, restricciones y demás vinieron y mi responsabilidad era poder dar el máximo por ellos. Algo que queremos hacer aquí. Las mascarillas filtran, pero el humor llega''.

PREGUNTAS CORTAS PARA CONOCER MÁS SOBRE SU PERSONALIDAD

¿Hobbies poco convencionales tenéis? ¿Cuáles?

CG: ''Artes marciales, juego a un ajedrez vikingo y colecciono todo tipo de figuritas, tengo más de 9.000 cómics''.

VP: ''Lo mío es leer sus cómics. No, broma, me gusta bailar''.

Si hubierais podido elegir una época en la que nacer, ¿cuál sería y por qué?

VP: ''Yo viviría en la época de Grease. Me encantaría estar todo el día con la gomina''.

CG: ''Yo viviría en el renacimiento. Sin duda''.

Estamos en la semana de la radio, pero también en la del amor. ¿Qué canción sonó en tu boda o el momento más romántico que recuerdes con Almudena, Christian?

CG: ''En nuestra boda sonó 'The Best Is Yet to Come' de los Scorpions. Y, ¡atención! Porque luego llevamos por sorpresa para Almu un concierto privado de la Musicalité, que le encantan''.

Y tú, ¿Víctor? Una canción especial para una cita especial...

VP: ''Para un momento especial... No, mira, os voy a decir la canción que sonará el día que me case, si eso pasa algún día. En un bosque y Bryam Adams, I Do It For You''.

Estilo de música que os defina:

VP: ''Latino y caribeño''

CG: ''Rock español y power metal''

Una canción favorita:

CG: ''Bon Jovi - It's My Life''

VP: ''The Beatles - Let it be''

La que os anima de un mal día y os hace venir arriba:

VP: ''Sílbame, de Willy Fog''.

CG: ''Robin Schulz – OK (feat. James Blunt)''

La que os inspira este momento de vuestra vida:

VP: ''Europe - The Final Countdown''

CG: ''Hey, brothers de Avicci o One direction con 'Story of my life''

