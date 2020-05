TRECE te acompaña, 18 de mayo, Antonio Hueso conversa con Edurne y Pablo Lopez

Una semana más, Antonio Hueso explora en "TRECE te acompaña" el panorama musical para conocer cómo están viviendo diferentes artistas del panorama musical el confinamiento en sus hogares. Esta semana los protagonistas son Pablo López y Edurne. El autor de "Mariposa" cuenta cuáles son los mensajes que está recibiendo tras sacar a la luz esta nueva canción. "He recorrido cada esquina de esta canción, y es tremendo cómo se entiende y el efecto que tiene. La empecé a componer en 2019, y después la continué en Nueva York. Se trata de hablar de mi nuevo yo, de intentar retornar sin culparme. Le puse el título hace dos meses, es una palabra hermosa". Sobre si poner título es una de las partes más difíciles, explica que "eso creía. Es un impulso que es como el amor en sí, dice algo que resume lo que ha vivido en ese tiempo. Con "Mariposa" no me la he jugado, no había dudas, pero con "Unicornio", el disco, te avanzo que irá subtitulado "Once millones de versos después de ti".

Edurne es la segunda protagonista de este lunes en "TRECE te acompaña". La cantante explica que no lleva mal el confinamiento, pero que lo que más echa de menos es "poder estar con mi familia, tener esa libertad de irme a casa, tener contacto directo con ellos. Soy muy familiar, me gusta mucho compartir con ellos lo que sea. Además, a los que nos ha tocado vivir esto fuera de casa, nos permite valorar lo que tenemos. Siempre he dicho que yo soy muy afortunada, la familia es uno de los pilares más importantes para todos". Edurne explica cómo pasa su día a día en Manchester, "soy una persona que me gusta hacer muchas cosas, estoy aprovechando para aprender la guitarra, que la tocaba de pequeña, y la estoy retomando. El tema de la cocina, estoy aprendiendo a hacer nuevos platos. En Semana Santa hice torrijas. Me gustan mucho los puzles, los juegos de mesa, ver películas, series, organizando, limpiando". Con espíritu positivo, Edurne explica que el lado positivo de la cuarentena es que "todo el mundo va a aprender a cocinar un poquito mejor, a descubrir que eres capaz de hacer de hacer estupendamente cosas que nunca habías hecho".