TRECE te acompaña, 28 de mayo, Ana Samboal analiza las consecuencias diplomáticas y políticas del coronavirus

EEUU cuenta con más de un millón de contagiados, es el país más afectado en términos absoluta. La pandemia ha tensado las relaciones diplomáticas entre EEUU y China. El virus se ha convertido en un arma más en la batalla entre ambas potencias. De hecho hablamos en TRECE te acompaña con Ana Samboal. La periodista conduce un reportaje en el que se dan paso las voces más importantes de Política Internacional y Diplomacia.

Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria explica que las relaciones ya estaban tensadas de antes. "Trump había decido revisar todo lo referente a los acuerdos comerciales que vienen de muy atrás, y el marco general del ámbito de la defensa, y lo que ha ocurrido con el COVID-19 ha sido echar más gasolina al fuego".

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, apunta en la misma dirección. "Ahora a raíz de las declaraciones de Donald Trump se han endurecido de forma significativa, esperemos que como ocurrió en economía, vuelva a encauzarse".

Framcisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales y presidente del Consejo Español de Movimiento Europeo señala que "la situación tras la pandemia será muy diferente. Esta crisis está actuando como un catalizador que acelera la reacción en los grandes temas internacionales".

Fernando Cocho, analista de Inteligencia, coincide en que cada vez las relaciones entre EEUU y China son peores, "no solo por la pandemia, sino también por la guerra tecnológica y económica. Cada vez va a ser más una guerra entre bloques más que individual. Están luchando por la hegemonía política, económica pero también militar. Este coronavirus es ya la gota que colma el vaso de una larga guerra económica y política. Considero que en los próximos meses la situación va a empeorar. Hay que observar los planes estratégicos de cada uno de los bloques y cómo es el proceso de influencia en cada uno de los bloques".

En TRECE nos centramos en el origen del virus y de las teorías conspiratorias que se han desarrollado alrededor. ¿salió del mercado de Wuhan o del laboratorio? ¿Error, negligencia o arma bacterológica y de quién contra quién? Las acusaciones de Donald Trump alientan las teorías conspiratorias. José Antonio Gurpegui señala que las declaraciones del presidente norteamericano tienen que ser siempre puestas "en cuarentena" y cita como motivo las declaraciones de la OMS y de los propios consejeros de Sanidad Trump. "Tal vez estas acusaciones había que entenderlas más en clave electoralista que en clave médica". Florentino Portero coincide en este punto y señala que la Administración norteamericana ha aprovechado el mal comportamiento del Gobierno chino para subrayarlo aún más.

Gurpegui apunta en TRECE "no sé si China habrá mentido o no, pero en algún aspecto la OMS no ha actuado de forma neutral como se esperaría. Por otra parte China no es una cifra de la que se puedan beber los datos de la pandemia". Francisco Aldecoa coincide al señalar que "China no ha dicho toda la verdad, y la OMS no ha estado del todo acertada, no habló de pandemia hasta el 11 de marzo. Francisco Cocho explica en "TRECE te acompaña" "es obvio porque China ha pedido más tiempo, probablemente haya habido alguna negligencia, ya sea porque el mismo laboratorio trabajaba en la elaboración de armas químicas o por otros motivos, y estarán fabricando un relato documental para justificar su posición, por eso, cuanto más tiempo tarde en comenzar la investigación, más tiempo le dará de preparar sus respuestas o su relato, o bien porque ya haya disminuido la pandemia y ya se vean menos atacados en su imagen política y económica". "China no ha jugado limpio con la OMS y a utilizado a la organización y la OMS no ha estado a la altura de las circunstancias. Ambos merecen una dura y contundente crítica", añade Portero.